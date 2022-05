Il progetto Canapa Light Blue nasce nel 2017 con l’obiettivo di portare sul mercato le migliori varietà di canapa light indoor ad un prezzo accessibile a chiunque. Tutte le nostre varietà sono selezionate accuratamente, coltivate con fertilizzanti biologici e cresciute in ambienti a temperatura ed umidità controllati, le condizioni perfette per poter esprimere tutto il potenziale in termini di cannabinoidi e terpeni. Questo ci permette anche di evitare la contaminazione di muffe e parassiti, senza dover impiegare fitofarmaci o antiparassitari, nocivi per la salute e l’ambiente.



Canapa Light Blue è anche rispettosa dell’ambiente, impegnandosi nella produzione di energia elettrica pulita da pannelli solari e con impianti ottimizzati per limitare il consumo di acqua.



Sul nostro sito è possibile trovare varietà speciali in grado di stupire gli appassionati conoscitori della canapa come:

Gelato (€2.8/gr)

(€2.8/gr) Fragola (€2.5/gr)

(€2.5/gr) Harlequin (€2.5/gr)

(€2.5/gr) So Good (€1.99/gr)

(€1.99/gr) Moon Rocks (€2.99/gr)

Ma anche varietà classiche, perfette per gli amatori più tradizionali:

Orange (€1.99/gr)

(€1.99/gr) Lemon (€2.5/gr)

(€2.5/gr) Skunk (€2.5/gr)

(€2.5/gr) Tutti Frutti (€2.5/gr)

(€2.5/gr) Charas (€4.5/gr)

Canapa Light Blue produce anche olio di CBD a spettro completo, contenente il profilo completo di cannabinoidi e terpeni della varietà originale, estratto esclusivamente dalle nostre migliori infiorescenze.

Visita il nostro sito, www.canapalightblue.com, per leggere le decine di recensioni dei nostri clienti. Offriamo: consegna in 24/48h in tutta Italia, spedizione gratuita per tutti gli ordini a partire da €50, possibilità di pagamento in contanti alla consegna e supporto clienti via telefono, email o WhatsApp.