Canapa: il suo uso per il progresso

La canapa è da sempre oggetto di opinioni contrastanti, stigmatizzata da molti per l’accezione più comune che negli anni le si è data e a causa della quale molti preferiscono non averci nulla a che fare. Ma conosciamo, invece, le potenzialità che questa pianta possiede?

Perché, al contrario di ciò che si pensa, è una pianta con delle peculiarità che la rendono unica nel suo genere. È, infatti, scientificamente provato che alcuni elementi della canapa apportino notevoli benefici in vari settori, dal cosmetico al farmaceutico, giovando anche al terreno in cui la si coltiva. È importante avere consapevolezza di ciò che questa pianta riserva per far sì che venga sfruttata nel modo giusto.

Maurizio Battista Sandei, un lungimirante e giovane imprenditore, entusiasta nell’apprendere tutti i benefici che se ne possono ricavare, decide di fare della canapa sativa il proprio business. L’Azienda Agricola Colornese nasce proprio così, dalla determinazione, dall’audacia e dalla dedizione di Sandei. Una passione che sin da subito ha contagiato anche tutti i suoi collaboratori e coloro ai quali Maurizio Battista ha raccontato di questo importante progetto.

Non è stato difficile trovare il luogo dal quale far partire questa nuova attività perché, rendendosi conto della grandezza del progetto e del suo valore, quale miglior posto se non uno a cui si è particolarmente legati? È stato infatti scelto il luogo nel quale il capostipite e primo imprenditore di famiglia, nonno Sandei, ha mosso i primi passi, dando origine a una delle sue aziende: la Compensati Colorno, la prima attività di famiglia dalla quale tutto ha avuto inizio.

L’obiettivo di questa nuova realtà è sempre stato chiaro: diventare l’eccellenza del settore, pionieri di nuove possibilità che fino ad allora non erano state considerate.

Ricerca dopo ricerca e controlli dopo controlli l’azienda è riuscita ad ottenere una macchina certificata e brevettata, unica nel suo genere, adatta al trattamento per riduzione del THC nella canapa. Quest’ultima è coltivata in un ambiente protetto e controllato in modo meticoloso, interamente indoor con sistema idroponico che garantisce una qualità molto elevata della stessa e l’irrigazione automatizzata consente di avere un numero cospicuo di piante al metro quadro. Affidabilità, precisione e sicurezza è ciò che descrive la Colornese e ciò a cui si punta costantemente per poter arrivare sempre più in alto.

È passione quella condivisa dai collaboratori e messa a disposizione dei coltivatori che credono in questo progetto esclusivo. Questi ultimi, infatti, si affidano all’azienda, anzitutto, per perfezionare e migliorare il loro raccolto e, in seguito, per il trattamento per la riduzione del THC mediante la macchina di cui dispongono. Nel momento in cui consegnano il prodotto all’azienda, un laboratorio autorizzato effettua delle analisi per accertarne le proprietà e la qualità e, in seguito al trattamento, ne vengono svolte altre per testare il miglioramento dello stesso.

Si parla di una start up innovativa, sempre pronta al cambiamento volto al progresso. I benefici sono evidenti e allora perché non iniziare a pensare fuori dagli schemi?