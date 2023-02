Canapa francese da 2,5 miliardi l’anno

Dopo le recenti aperture verso una possibile regolamentazione della cannabis ad uso ricreativo adulto e la legalizzazione della cannabis light, la Francia sembra proprio voler puntare sulla canapa per dare nuova linfa alla sua economia, grazie anche ad una risoluzione passata con un’ampia maggioranza.

La risoluzione in questione ha infatti come obiettivo lo sviluppo agroindustriale della canapa e la completa legalizzazione del CBD, che come stimano i parlamentari francesi, potrebbe fruttare da 1,5 a 2,5 miliardi di euro l’anno, creando 20mila posti di lavoro.

RISOLUZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CANAPA FRANCESE

Lo scorso 17 novembre il Senato francese ha adottato a larga maggioranza una mozione di risoluzione sullo sviluppo economico del settore della canapa in Francia e il miglioramento della regolamentazione dei prodotti a base di canapa.

A lanciare la proposta è stato il senatore e Presidente del Gruppo Ecologista del Senato, Guillaume Gontard, che, come riporta Newsweed, ha ricevuto 179 voti a favore e solo 7 contrari, in rappresentanza di tutti i gruppi politici e non solo.

Inter-Chanvre, il sindacato professionale della canapa francese ha infatti partecipato anch’esso all’elaborazione della proposta con i parlamentari, che, pur non essendo vincolante per il governo, segna l’espressione della volontà dei parlamentari.

GLI OBIETTIVI DELLA RISOLUZIONE FRANCESE

Come riassunto da Newsweed, la proposta prevede 3 punti chiave sui quali far crescere il settore della canapa in Francia:

la completa legalizzazione del CBD in tutte le sue forme, per porre fine all’attuale zona grigia; lo sviluppo del settore agroindustriale per offrire sbocchi agli agricoltori e attivare un circolo virtuoso economico ed ecologico; il sostegno governativo al settore, in particolare per gli ordini del pubblico settore per i derivati della canapa (cemento di canapa, isolanti, ecc.) o creando un marchio di eccellenza.

Come apprendiamo dalla lettura della risoluzione, questa invita in particolare: ” il governo a stabilire l’obbligo di dichiarare le colture di canapa e la loro destinazione compatibilmente con gli obblighi della politica agricola comune (PAC), consentendo la creazione di una mappa della produzione di canapa francese, […] ma anche per consentire l’attuazione dei controlli da parte delle autorità pubbliche e per fornire ai consumatori la massima sicurezza sanitaria possibile.”

FRANCIA DA RECORD NONOSTANTE UN SETTORE SOTTOSVILUPPATO

“Gli sbocchi industriali (per la canapa) sono considerevoli ma in gran parte sottosfruttati”, ha affermato Guillaume Gontard all’organo di stampa, specialista del settore, HempToday.

Gli agricoltori francesi finora hanno infatti coltivato la canapa principalmente per produrre semi per la coltivazione e per produrre fibra per materiali da costruzione e carta, tutti sottosettori in cui i francesi sono i leader europei.

Come ha infatti osservato Gontard, nonostante i campi attuali coltivati a canapa in Francia ammontino soltanto a 22mila ettari, il Paese è già il terzo più grande coltivatore di canapa al mondo, nonché il maggiore in Europa.

Oltre a sostenere l’intero settore della canapa, la risoluzione approvata a novembre invita anche il governo a stabilire regolamenti specifici per i prodotti contenenti CBD, facilitando un potenziale mercato legale di cannabidiolo, che solo in Francia ammonterebbe a 300 milioni di euro.

I PROSSIMI PASSI PER L’EFFETTIVO SVILUPPO DEL SETTORE

Come apprendiamo da HempToday, un primo giudizio sommario sulla risoluzione è atteso nei prossimi giorni e il Consiglio di Stato francese esprimerà poi un parere definitivo sul settore industriale della cannabis e in particolare sulla regolamentazione del CBD entro poche settimane.

Sebbene l’adozione delle norme sul CBD proposte rappresenterebbe un progresso significativo, l’approvazione del piano della Francia da parte della Commissione Europea non è prevista prima della fine del 2024, secondo Ludovic Rachou, presidente di UIVEC, un gruppo commerciale specializzato in estratti.

Nel frattempo, le autorità dovranno stabilire il livello di THC per gli alimenti che contengono CBD, che non era incluso in un decreto originale del dicembre 2021. Tale decreto ha fissato il livello di THC negli estratti, ma non è riuscito a stabilire un parametro di riferimento del THC per gli alimenti che contengono il composto.