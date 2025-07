Canapa in Europa: tetto allo 0,5% di THC per tutelare la filiera

Il Parlamento europeo ha raccomandato la fissazione di una soglia armonizzata di THC allo 0,5% per il canapa coltivata a fini industriali in tutta l’Unione.

Questo intervento ha l’obiettivo di mettere fine all’attuale frammentazione normativa tra Paesi membri, in particolare verso restrizioni nazionali che ostacolano la competitività della filiera.

Secondo la nuova Pac (la Politica Agricola Comune), “la coltivazione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dell’intera pianta di canapa per fini industriali devono essere legali in tutta l’UE“.

CANAPA: VERSO UNA NORMATIVA UE CONDIVISA

“Per il Parlamento europeo la canapa industriale dev’essere legale in tutta la UE. Da Bruxelles arriva finalmente un posizione chiara, che riconosce il valore economico, agricolo e industriale di una filiera che va sostenuta con norme certe e armonizzate”, è il commento dell’eurodeputata dei Verdi Cristina Guarda, tra le promotrici degli emendamenti alla base del compromesso votato nei giorni scorsi in commissione Agricoltura.

“È un passo avanti decisivo per il settore. Il Parlamento riconosce il valore della coltivazione dell’intera pianta e chiede una soglia unica di 0,5% di THC a livello UE. Ma ancora non basta, perché la riforma della PAC entrerà in vigore non prima del 2028. Nel frattempo, auspico che venga approvato l’emendamento che ho presentato già in maggio, nell’ambito delle nuove misure dell’Organizzazione Comune di Mercati agricoli (OCM) al vaglio della commissione AGRI, per introdurre una definizione chiara del fiore di canapa come prodotto agricolo. Se approvato, questo emendamento annullerebbe immediatamente gli effetti del decreto sicurezza e offrirebbe da subito una cornice legale certa alla filiera italiana,” conclude.

Attualmente la percentuale di THC poermessa nelle coltivazioni europee di canapa industriale è dello 0,3%, come deciso nel 2022.

IL CASO ITALIA

Il decreto italiano varato dal Governo Meloni ha riclas­sificato il fiore di canapa come stupefacente, vietandone coltivazione, commercializzazione e possesso, anche se con livelli di THC sotto i limiti di legge italiani ed europei.

Ricordiamo che la legge:

Non sarebbe stata notificata alla Commissione UE, violando la Direttiva 2015/1535.

Potrebbe violare i principi di libera circolazione delle merci secondo il TFUE (artt. 34–36)

Minaccia la vita di oltre 3mila imprese italiane e oltre 20mila lavoratori della filiera.

Mentre in Italia è partito il ricorso al tribunale civile per chiedere la disapplicazione del decreto, e la Commissione Peti dell’Unione europea ha già inviato una lettera al governo italiano con diversi rilievi, anche la Corte Costituzionale, massima autorità giuridica italiana, ha pubblicato una relazione dove evidenzia che il fiore di canapa industriale sotto lo 0,6% non ha efficacia drogante, che il governo ha tradito la fiducia e il patto con cittadini e commercianti, e che è una legge in contrasto con il diritto europeo.

0,5% DI THC: UN LIMITE STRATEGICO

Il rialzo della soglia al 0,5% apporterebbe diversi vantaggi: