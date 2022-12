Canapa biologica sudtirolese in evoluzione

La coltivazione della canapa e il suo utilizzo sono tornati da tempo nel nostro paese. Per decenni la canapa è stata deprecata e persino strettamente proibita. Mentre non vi sono ancora norme per quanto riguarda la coltivazione della canapa contenente THC, che finora può essere ottenuta soltanto in farmacia con ricetta prescritta, sono le piante di canapa a basso contenuto di THC, ad avere il permesso di coltivazione, per essere poi utilizzate ad esempio per la produzione di cannabidiolo (CBD).

La versatile pianta della canapa ha conosciuto una vera e propria rinascita in Alto Adige, negli ultimi otto anni. Vi sono infatti molti campi di canapa e di coltivatori a produrre beni di canapa in tutto l’intero paese.

L’attenzione si rivolge principalmente all’estrazione della materia prima CBD.

Nuovi nel mercato altoatesino della canapa sono i produttori di Bio.Hemp.Südtirol, i due agricoltori biologici Manuel e Philipp. I bio-pionieri che stanno dietro il marchio canapa, producono dalla loro canapa di campi biologici certificati in Alto Adige, un’ampia varietà di prodotti biologici a base di CBD. Bio.Hemp.Südtirol è presente nel paese con la sua gamma di prodotti da circa un anno. Si considerano inoltre una piattaforma di distribuzione collettiva e assegnano grande importanza all’utilizzo completo della pianta di canapa. Nel suo primo anno di vita, l’azienda fu già in grado di acquistare e lavorare la canapa grezza da diversi coltivatori locali. La start-up vuole guadagnare punti soprattutto con prodotti a base di CBD, privi di THC, come ad esempio gli oli di CBD. La varietà di prodotti comprende tra l’altro, i fiori di canapa, cuscini profumati, vari oli di canapa per l’uomo e per gli animali, paste alimentari e prodotti dedicati ai massaggi.

L’obiettivo è quello di offrire e garantire ai consumatori un prodotto equo, ecosostenibile e regionale.