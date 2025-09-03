Canada: l’80% della cannabis proviene da fonti legali

High times

Il mercato nero canadese ha i giorni contati. La stragrande maggioranza dei consumatori preferisce i canali legali

Rimpiazzare il mercato nero. Era questo uno degli obiettivi del Cannabis Act del 2018, che ha visto il Canada diventare il primo Paese del G8 a legalizzare la cannabis anche per uso adulto.

Obiettivo che, dopo sette anni di alti e bassi, si può dire quasi finalmente raggiunto. Infatti, come assicurato dal nuovo rapporto dell’International Cannabis Policy Study (ICPS), che periodicamente conduce dei sondaggi per valutare le politiche sulla cannabis, nell’ultimo anno quasi l’80% dei consumatori canadesi si è rifornito da fonti legali.

CANADA: LA LEGALIZZAZIONE HA RIMPIAZZATO IL MERCATO NERO

Dal 2019, quando la maggior parte dei fiori di cannabis (54,3%) proveniva da fonti illecite, è stata registrata un’importante inversione di tendenza. In particolare nel 2023, quando la cannabis acquistata dal mercato legale è salita ben all’83%, secondo i dati dell’ICPS.

I motivi principali? L’abbassamento dei prezzi ha giocato un ruolo fondamentale. Come specificato dai ricercatori infatti, la differenza di prezzo tra i fiori secchi legali e quelli illegali si è ridotta a soli 1,49 dollari al grammo nel 2023, rispetto agli oltre 3 dollari al grammo del 2019.

Nonostante ciò, l’evoluzione del mercato in Canada non si può ridurre esclusivamente ai costi. Secondo lo studio infatti, hanno concorso una serie di fattori principali: più punti vendita da cui rifornirsi, un’offerta di prodotti più ampia e una maggiore fiducia dei consumatori.

Consumatori sempre più consapevoli, che ai prodotti del mercato nero, preferiscono cannabis di qualità controllata e con livelli di sicurezza assicurati da analisi precisi e costanti.

