Campo di Canapa compie 23 anni!

Campo di Canapa, uno dei primi canapai in Italia è stato aperto nel lontano 1998. Il suo fondatore partì aprendo il primo growshop in Toscana in un piccolo vicolo, in una stradina del centro autentico di Firenze.

Oggi non lontano da lì, il Campo di Canapa è diventato un Hemp shop, growshop, seeds shop ed head shop ed ha fatto da apripista per tutto il settore cannabico in Italia, affrontando molte battaglie legali, tutte vinte, e restando sempre in prima linea nella lotta contro il proibizionismo.

Un esempio di coerenza e determinazione insieme a tanta passione e professionalità fanno di questo canapaio un genere unico in Italia e nel mondo.

Puoi trovare una quantità di banche di semi impressionante, dalle più famose a quelle più ricercate.

I prodotti per la coltivazione sono il punto forte, semplicemente hanno tutto e quello che manca è ordinabile in pochi giorni. Nelle tante vetrine del negozio si possono trovare i migliori vaporizzatori e una vasta scelta di oggetti per fumatori di tutti i generi.

Il motto dei titolari è “la canapa salverà il mondo!” ed è per questo che borse, accessori e abbigliamento in canapa sono stati da sempre i benvenuti e hanno reso questo canapaio davvero completo! E nei prossimi mesi uscirà anche una loro linea di vestiti tutta in canapa e tessuti naturali.

Punto di riferimento per clienti e agricoltori come dispensario di CBD di qualità predilige prodotti toscani, biologici a km 0 e di ottima qualità.

Campo di canapa quest’anno ha deciso di festeggiare i suoi 23 anni realizzando un nuovo sito, amplissimo ed efficiente, che grazie alla loro attenzione e ricerca dei migliori prodotti sul mercato riesce a essere all’avanguardia offrendo a tutti gli amanti della cannabis l’ultima novità.

Da quei lontani anni ’90 l’esperienza, la passione, la professionalità e il suo clima familiare, che si è trasmesso di padre in figlio, rendono questo luogo un pezzo di storia della cultura cannabica che non puoi perderti!

Campo di Canapa è in Via G. Leopardi 4/R (Firenze), tel. 055.217303. Visita il nuovo sito www.campodicanapa.it o segui @campodicanapagrowshop su Instagram e Campo di Canapa su Facebook per rimanere aggiornato sulle novità e le promozioni.