Cambiare continente senza prendere aerei: 4 viaggi da fare

ALLE PORTE DELL’ASIA: LA TURCHIA, LA GEORGIA E IL MAR NERO

Il traghetto che parte da Bari impiega dalle 8 alle quasi 14 ore, a seconda della compagnia, per raggiungere il porto di Igoumenitsa, in Grecia. Percorrendo per 650 km la Egnatia Odos, l’autostrada greca che fa parte della strada europea E90, si arriva al confine turco attraversando località come Salonicco e Alessandropoli. Facendo tappa a Istanbul si può esplorare il Mar Nero percorrendo la lunghissima linea costiera fatta di chilometri e chilometri di spiagge circondate da fitte foreste di pini, fino all’Anatolia nord-orientale, una delle zone meno visitate di tutta la Turchia. Da qui proseguire per la Georgia, Stato transcaucasico situato sulla linea di demarcazione che separa l’Europa dall’Asia.

L’AFRICA: IL MAROCCO

Partendo dall’Italia si attraversano Francia e Spagna, visitando città come Barcellona e Valencia ed esplorando l’Andalusia, la regione spagnola dell’estremo sud. Facilmente si raggiunge il porto di Algeciras da dove partono i traghetti diretti in Africa. La breve traversata dello Stretto di Gibilterra ha una durata di navigazione che varia da 30 minuti a 1 ora e 30 minuti e si possono raggiungere Ceuta (enclave spagnola in territorio africano) oppure Tangeri. Proseguire per le città imperiali e il sud, andando incontro al deserto del Sahara, è estremamente semplice, con qualsiasi mezzo, pubblico o privato.

L’AFRICA: LA TUNISIA

Facilissimo. Si percorre tutto lo Stivale, si attraversa la Sicilia e, una volta arrivati a Palermo, si salpa in direzione Tunisi. Il traghetto che compie la traversata impiega circa 10 ore per approdare nella capitale tunisina e, a seconda della compagnia, opera una o più corse a settimana, soprattutto in alta stagione. Il posto poltrona ha prezzi a partire da 32 euro a tratta. Il sistema di trasporti pubblici in Tunisia è molto efficiente motivo per cui è consigliabile non arrivarci con mezzi propri.

DALL’ EUROPA ALLA CINA: LA TRANSIBERIANA

Un lunghissimo viaggio in treno per raggiungere Mosca e salire a bordo della leggendaria Transiberiana, la linea ferroviaria più lunga del mondo. Partendo da Venezia si raggiungono le capitali Vienna, Varsavia, Minsk in Bielorussia e infine la capitale russa da cui hanno inizio i 9.000 chilometri che separano l’Europa dalla Cina. La linea conosciuta come Transiberiana, in realtà, arriva fino a Vladivostok, mentre Transmongolica e Transmanciuriana proseguono fino a Pechino.

Stefania Cassani

Viaggiatrice, blogger e travel coach. Ha percorso circa 50 paesi per lo più in solitaria. Scrive delle sue avventure su viaggiatorisidiventa.it