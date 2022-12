I capitali dell’industria del tabacco in cerca di diversificazione per le proprie linee di prodotti, potrebbero diventare fondamentali per la crescita della nascente industria della cannabis europea.

È il responso degli analisti all’indomani della conclusione del round di serie b del finanziamento di Sanity Group, azienda tedesca che opera nel settore della cannabis medica, che si è attestato come il più grande di sempre per un’industria di settore in Europa.

Il passaggio successivo riguarda la domanda che tutti si pongono: sebbene l’industria del tabacco possa essere in grado di fornire una parte degli investimenti istituzionali che il settore richiede a gran voce, cosa faranno gli investitori riguardo ai conflitti d’interesse tra le big del tabacco e la cannabis?

Intanto il round d’investimento ha garantito alla Sanity Group 37,6 milioni di euro, con investitori a lungo termine come Casa Verde Capital che ha aumentato la sua quota di partecipazione e l’ingresso del gigante del tabacco British American Tobacco (BAT).

Secondo la stampa internazionale la notizia ha portato ad una rapida crescita di interesse nel già ambito mercato tedesco della cannabis. Ad esempio un operatore tedesco nel settore della cannabis terapeutica ha dichiarato a BusinessCann che nei giorni successivi all’annuncio dell’investimento ha visto “aumentare enormemente” l’interesse per partnership e investimenti. Se infatti il round appena concluso è di poco superiore a quello di serie a del giugno 2021 che aveva assicurato all’azienda tedesca 35 milioni di euro, bisogna sottolineare che, vista la situazione economica internazionale, si tratta di un gran risultato.

Un ottimismo dovuto anche fatto che un investitore come la Bat è un segnale importante per l’intero settore. Alla domanda se il grande tabacco potrebbe diventare la chiave per portare gli investimenti istituzionali di cui l’industria europea della cannabis ha bisogno, il fondatore e amministratore delegato del Sanity Group, Finn Age Hänsel, ha detto: «Non credo che l’impegno del tabacco (Altria in Chronos, BAT in Organigram e da noi) o dell’alcol (ad esempio Canopy Growth con i marchi Constellation) trasformerà da solo l’industria».

«Ciò che dimostra, tuttavia, è che un numero maggiore di grandi società quotate in borsa sta prendendo sul serio l’industria della cannabis e i cambiamenti normativi, e questo è uno dei tanti passi che, si spera, verranno compiuti per far progredire il settore».

LE BIG DEL TABACCO INVESTONO NELLA CANNABIS

Per la British American Tobacco non si tratta del primo investimento di questo tipo. Nel 2021, infatti, con la cifra di 175 milioni di dollari aveva acquisito il 19,9% delle quote di Organigram, produttore canadese di cannabis, e poco dopo aveva annunciato di voler accelerare la trasformazione per ridurre l’impatto sulla salute dei propri prodotti. Kingsley Wheaton, direttore marketing dell’azienda, aveva infatti spiegato di considerare i prodotti legati alla cannabis come parte della crescita futura.

E così nel settembre 2022 è arrivato un nuovo investimento nel settore, senza specificare la grandezza dell’investimento, con il marchio californiano Kanvas. Ora è arrivato il primo grande investimento in un’azienda di cannabis in Europa.

Nel 2018 era stato il gigante delle sigarette Altria (ex Philip Morris) a spendere 1,8 miliardi di dollari per comprare una quota del 45% del produttore canadese di cannabis Cronos.

Nel 2019 invece era stata la volta di Imperial Brands, produttore delle sigarette Davidoff e Gauloises, che aveva fatto il suo più grande investimento nel settore della cannabis con un accordo di 75 milioni di sterline per acquisire una partecipazione nella società canadese Auxly Cannabis Group.

PIÙ TASSE DALLA CANNABIS CHE DA ALCOL O TABACCO

Intanto dagli Usa emergono nuove tendenze che in parte potrebbero spiegare la situazione. Ad agosto del 2022 la società di consulenza Gallup ha pubblicato un sondaggio dal quale risultava che il 16% degli intervistati ha dichiarato di aver fumato recentemente marijuana, mentre solo l’11% dei partecipanti aveva dichiarato di aver fumato recentemente una sigaretta di tabacco. Insomma, negli Stati in cui la cannabis è legale il consumo cresce, mentre quello del tabacco scende ai minimi storici. L’anno precedente infatti era stato il tabacco a marcare il 16%, per non parlare poi del calo significativo rispetto al picco degli anni ’50, quando il 45% degli adulti intervistati dalla stessa Gallup dichiarò di essere un fumatore.

Non solo, perché la cannabis legale sta cambiando profondamente l’economia americana. Nell’anno fiscale 2022 Washington e Colorado hanno incassato più tasse dalla cannabis rispetto al tabacco o all’alcol. Il Colorado ha incassato 353,7 milioni di dollari in tasse sulla cannabis, superando di poco il gettito delle sigarette, ma quasi sette volte di più di quanto lo Stato ha generato dalle accise sugli alcolici. Lo Stato di Washington, invece, ha incassato 517 milioni di dollari di tasse sulla cannabis, rispetto ai 490 milioni di dollari dell’alcol e ai 380 milioni di dollari delle sigarette.

Dietro a questi cambiamenti c’è una verità di fondo: con la cannabis legale i consumi di sigarette e alcolici diminuiscono sensibilmente, come dimostrato da uno studio scientifico pubblicato a maggio sul Journal of Adolescent Health, dove si spiegava che la legalizzazione della cannabis ad uso ricreativo coincide con una diminuzione del consumo di alcol e sigarette e l’uso improprio di antidolorifici.

A cura di M. C.