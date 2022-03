Indica, sativa, ibrido, autofiorente o fotodipendente: il mercato delle varietà di cannabis è tanto vasto quanto le banche di semi. Ti aiutiamo a scegliere tra le varietà di cannabis presenti nel catalogo Buddha Seeds, seedbank spagnola con più di 15 anni di esperienza nel settore che concentra i suoi sforzi sul miglioramento genetico, per produrre e mantenere i suoi ceppi sempre validi sul mercato. Dietro ogni varietà di cannabis c’è un grande lavoro di selezione e stabilizzazione, così come controlli di qualità esaustivi per garantire il successo, dalla germinazione al raccolto. Questo lavoro si è guadagnato il rispetto e la fiducia di migliaia di coltivatori in tutto il mondo, infatti, molti dei ceppi oggi sul mercato provengono dai primissimi semi di questa banca.

Per principianti e coltivatori esperti

La scelta della tua varietà di cannabis dipenderà molto dal tipo di coltivatore, principiante o più esperto. Nel primo caso è meglio scegliere i ceppi che non richiedono molte cure. In generale, le varietà indica sono forti e facili da coltivare, con tempi di fioritura brevi, mentre i ceppi Sativa producono piante più alte con un lungo tempo di fioritura.

Nel catalogo di Buddha Seeds troverete una vasta gamma di ceppi a dominanza indica come Deimos e Vesta, molto resistenti, Kraken, Morpheus, Critical o Gorila non autofiorenti o con un breve tempo di crescita come White Dwarf, Syrup o Red Dwarf.

Uno dei ceppi più forti e resistenti che raccomandiamo sia ai principianti che ai coltivatori esperti è Deimos. È un “tuttofare”, specialmente in terra madre, dove si aggrappa fortemente al terreno e guadagna forza e vigore. D’altra parte, la Buddha Purple Kush in versione autofiorente e non autofiorente è anch’essa molto resistente.

Coltivare indoor o all’aperto

In generale, i coltivatori outdoor tendono a optare per varietà a fioritura rapida, per evitare problemi con il gelo, i ladri o i parassiti. I coltivatori indoor, d’altra parte, optano per piante piccole e compatte che cresceranno in modo uniforme (la luce e lo spazio sono usati nel modo più efficiente e prevedibile possibile).

Sia che stiate coltivando all’aperto o al chiuso, Buddha Seeds offre una vasta gamma di varietà.

Per la coltivazione indoor consigliamo White Dwarf o Syrup, ideale per tecniche di coltivazione come Sea of Green, o LST con Buddha Auto Amnesia. Nel caso di Magnum, non è consigliabile coltivarla in vasi di più di 11 litri in casa a causa delle sue grandi dimensioni. Bisogna fare particolare attenzione anche a Pulsar, Quasar e Kraken, la cui coltivazione non è consigliabile per i principianti in casa, perché l’altezza che queste varietà possono raggiungere è incontrollabile, per evitarlo è necessario dare loro meno tempo nella crescita vegetativa.

Se avete intenzione di coltivare in terra madre Magnum, Calamity Jane, Buddha Tangie (Autofiorente) e Kraken, Buddha Critical, Medikit, Gorilla (Non Autofiorente) sono le preferite.

Se state cercando una grande resa insieme a un raccolto veloce, Buddha Critical è la vostra scelta.

L’effetto piú potente, rilassante o equilibrio giusto

Come l’aroma e il gusto, l’effetto è molto personale per il consumatore di cannabis. In generale, le varietà di cannabis indica tendono ad avere un effetto rilassante. In questo senso, consigliamo Buddha Purple Kush, Syrup e Red Dwarf, con un effetto narcotico.

Ma se state cercando un effetto più euforico, dovreste prediligere i ceppi sativa. Vesta e Calamity Jane non deludono con il loro potente “high”.

Negli ultimi anni le varietà di cannabis medica con un alto contenuto di CBD stanno proliferando, poiché questo cannabinoide non ha effetti psicoattivi, e nel catalogo di Buddha Seeds troviamo Medikit, nelle versioni Auto e Non-Auto. Questa varietà ha alti livelli di CBD (fino al 20%) ed è ideale per le estrazioni. Le sue proprietà terapeutiche includono il controllo dello stress, dell’ansia e aiuta a sollevare l’umore.

Ma se state cercando un equilibrio tra THC e CBD allora consigliamo Morpheus, che contengono un rapporto equilibrato di THC e CBD (rapporto 1:1) e ha i benefici terapeutici di entrambi i componenti.

L’esperienza di Morpheus è piacevole e introspettiva e ricorda il detto “essere tra le braccia di Morpheus”, dio dei sogni. Morpheus vi invita ad immergervi in un’escursione psichica senza perdere la lucidità. Il suo effetto psicoattivo è moderato senza rinunciare a sapori ricchi e aromi intensi.

Aromi per tutti i gusti

Per quanto riguarda il gusto e l’odore, Buddha Seeds ha una vasta gamma di sapori e odori. Se vi piacciono i sapori di bacche allora potete scegliere tra Purple Kush e Red Dwarf, ma se preferite le rinfrescanti note agrumate di pompelmo e mandarino, allora Vesta o Medikit sono la vostra scelta. La regina della dolcezza per eccellenza è Syrup, una delizia per i più golosi. Inoltre, la nuova collezione USA Collection Strains offre una squisita selezione di varietà che si distinguono per la loro ricchezza terpenica.

Tipo di clima

Un altro aspetto da prendere in considerazione è il clima della zona in cui si vive, vale a dire che escluderemo i ceppi di cannabis che non hanno le condizioni climatiche adatte al luogo in cui cresceranno.

Nei climi caldi bisogna tenere conto che la pianta sarà esposta ad alte temperature e richiederà più attenzione alle annaffiature per evitare che si “bruci” al sole, se necessario toglierla dalla luce del sole per qualche ora.

Se vivete in zone con climi caldi, sarete in grado di coltivare qualsiasi varietà di cannabis della Buddha Seeds senza problemi. Ma tenete a mente l’importanza dell’irrigazione, non innaffiate troppo, ma non lasciate nemmeno che le piante si secchino.

Se avete intenzione di coltivare all’aperto in climi freddi, la pianta tenderà a crescere meno; concentrerà tutta la sua energia per non morire a causa del freddo invece di concentrarsi sui fiori. In questo senso, i ceppi Buddha Seeds sono stati testati in climi esterni freddi e molto freddi con buoni risultati. Un esempio di questo è Magnum.

Fortunatamente Buddha Seeds ha sviluppato delle genetiche che sono molto resistenti al clima freddo. Alcuni esempi sono: Medikit, Kraken, Magnum, Quasar o Buddha Critical.

Tempo di raccolta

Il tempo del raccolto è un fattore chiave per molti coltivatori, specialmente per gli impazienti. Alla Buddha Seeds la maggior parte delle varietà sono autofiorenti, ovvero finiscono il ciclo di radicazione e di crescita più velocemente e sono meno esigenti in fatto di illuminazione. I ceppi autofiorenti producono fiori in appena due o tre settimane, e sono pronti per il raccolto in circa otto settimane. Dal catalogo di Buddha Seeds troviamo White Dwarf, Syrup e Critical Auto.

Speriamo che questi consigli ti abbiano aiutato a scegliere un’ottima varietà di cannabis.