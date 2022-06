Buddha Gelato, il gelato che non si scioglie

Buddha Gelato promette di sedurre le vostre papille gustative con la sua esplosione di tricomi e con un effetto potente che agita i vostri sensi. Assaggiate con calma perché questo gelato non si scioglie.

Erede della stirpe dei Cookies, la Gelato vanta una popolarità senza pari nel panorama attuale. Acclamata nei dispensari nordamericani per i suoi sapori eccellenti e la sua potenza esagerata, Buddha Gelato è ora arrivata per alzare il tiro.

Buddha Seeds ha trovato la genetica giusta per sviluppare un’affascinante rivisitazione di una varietà premiata a livello internazionale. Il Gelato Buddha non si scioglie, anzi, è un sopravvissuto nato che conserva lo splendore genetico originale e moltiplica il volume finale dei raccolti.

AROMA E GUSTO IRRESISTIBILI

Gli aromi e i sapori del Buddha Gelato sono di alta qualità, prevalentemente dolci, alla menta, rinfrescanti, fruttati e con chiare note di frutta secca come le nocciole in bocca. Un mix magico che lo rende il compagno indiscusso di ogni stagione e il motivo per cui lo consumerete tutto l’anno. Un dessert delizioso per addolcire le giornate “down”.

Nella Buddha Gelato prevale la genetica Indica, essendo una pianta robusta e perfetta per essere domata in spazi indoor. Questa varietà fotodipendente non ha bisogno di grandi spazi esterni, il che la rende un partner perfetto per i piccoli giardini.

Gli alti livelli di THC che Buddha Gelato può raggiungere rendono consigliabile moderarne il consumo, poiché può mettere fuori gioco anche i consumatori più esperti.

FIORITURA COSMICA

L’aspetto di Buddha Gelato durante la fioritura è cosmico; la quantità di tricomi che la ricoprono simula un cielo stellato. La produzione di resina è perfetta per le estrazioni (secco/ghiaccio).

In fase di fioritura avanzata, i fiori mostrano diverse sfumature di verde insieme a toni più dorati interposti da pistilli di colore arancione intenso; un’immagine insolita che rimarrà impressa nella vostra memoria. Insomma, Buddha Gelato apre un nuovo orizzonte di sensazioni irrinunciabili.

USA COLLECTION STRAINS

Per chi non lo sapesse: Buddha Gelato si trova nel catalogo USA Collection Strains di Buddha Seeds insieme ad altre delizie come Gorilla, Buddha Cookie, Buddha Zkitt, Buddha DoSi2, Buddha Tangie e Buddha Weeding Cheesecake. Tutte queste genetiche rimangono fedeli alla ricetta originale americana, ma senza rinunciare al DNA di Buddha Seeds: l’innovazione è sempre presente in modo costante nello sviluppo delle sue genetiche.

La USA Collection Strains è stata sviluppata per coltivatori esigenti e palati sibariti secondo i più alti standard di qualità. La Buddha Seeds ha fatto ogni sforzo per garantire che la vostra esperienza con questa selezione di genetiche americane sia sublime.

In USA Collection Strains troverete una gamma completa di varietà ad alto contenuto di THC, con una fioritura che culmina in un’esplosione cosmica di cime piene di resina abbondante e brillante.

Se l’effetto di queste strain è già potente, l’aroma e il sapore non sono da meno. Il team di breeding di Buddha Seeds ha prestato molta attenzione a migliorare la ricchezza terpenica di queste genetiche, in modo che ogni tiro sia unico.