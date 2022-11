Il breeding della cannabis e la sua evoluzione

La cannabis è una coltura veloce che consente di effettuare selezioni a diversi livelli generazionali tutte allo stesso tempo. Tra tutti gli organismi viventi la cannabis è uno di quelli più veloci a dare risultati in termini di breeding (un ciclo di 3 mesi)! Il risultato può essere rapidamente testato nei semi della progenie e qualsiasi anomalia derivante da determinate combinazioni di parentali può essere eliminata per far continuare la selezione delle caratteristiche desiderate. È un po’ come giocare il ruolo del creatore nel mondo vegetale, senza essere una pianta!

È interessante fare una retrospettiva sul breeding a partire dagli anni ’80 e ’90, dato che allora non avevamo laboratori che ci aiutassero ad analizzare le nostre piante e a verificare perché le avevamo selezionate. Per me è stato anche interessante riscontare molte anomalie nei semi della progenie che ci hanno fatto desistere dal continuare con certe selezioni, e ora possiamo capirne i motivi! Questo dimostra che riusciamo a comprendere davvero le cose che facciamo solo dopo averne analizzato gli aspetti e aver svolto ricerche più approfondite. Quindi le norme che regolano ciò che è possibile fare con la ricerca devono essere flessibili, in modo da poter avere l’elasticità mentale per comprendere perché le cose sono utili, per quali scopi e per quali ragioni. Troppo spesso siamo costretti a limitare la ricerca su argomenti che minacciano le istituzioni finanziarie o gli organi di governo, in questo modo loro tengono per sé le innovazioni e raccolgono i frutti che in realtà non gli appartengono del tutto! In realtà esiste un intenso dibattito sulla necessità che la ricerca sulla salute sia senza scopo di lucro. Come nel caso della recente pandemia, sembra che ci siano molte istituzioni e organizzazioni che si sono arricchite molto mentre le persone normali hanno subito uno sconvolgimento estremo in tutte le dimensioni della loro esistenza; mente, corpo e spirito!

Il breeding tradizionale è un’attività che continua ancora oggi per l’allevamento di ovini, bestiame e cavalli da corsa. Il pedigree viene definito come la genealogia di un animale o pianta che ne dimostra la purezza. Il regno vegetale ha una serie di regole diverse da considerare per via del fatto che le piante hanno sistemi più semplici rispetto agli animali. Eppure il tempo necessario per creare una nuova varietà è di almeno 2 anni se tutto va bene.

CREAZIONE DELLA SUPER SILVER HAZE

Il breeding del pedigree delle piante è un paradigma che usiamo ancora oggi quando le piante madri vincono premi e/o si riproducono fedelmente all’interno di una famiglia di piante. Un esempio di ciò può essere spiegato con la creazione di una varietà chiamata Super Silver Haze. Molte aziende che usano il nome di questo strain illudono l’utente finale in quanto semplicemente non usano le piante madri originali per ottenere un seme che ha guadagnato notorietà, ovvero Skunk/Haze C x Northern Light 5/Haze C. Copiare il nome di una varietà da quello dei semi venduti dalla seedbank originale è il modo principale in cui vengono fatte le copie, che quindi si differenzieranno sempre e in molti modi dall’originale. Si tratterà più che altro di un’interpretazione del nome di una varietà da parte di un’altra persona, piuttosto che dell’identica composizione genetica dell’originale.

Per comprendere questa linea dobbiamo tornare agli elementi costitutivi che hanno contribuito alla creazione di questo seme. Nei primi anni ’90 sia Nevil che io iniziammo a lavorare parallelamente alla selezione di specifiche linee di piante. In quella fase Skunk #1 era stata sviluppata e fu la prima vera varietà commerciale che veniva usata in forma di seme dai coltivatori. Nevil aveva già selezionato diversi maschi che provenivano da uno strain conosciuto come Haze, ovvero Haze A e Haze C. Un’altra linea completamente diversa proveniente dalle landrace Afghane era la Northern lights o NL. Esistevano molte piante selezionate da questa linea NL, ma quella utilizzata in molte selezioni era la resinosa NL#5.

La combinazione della NL#5 femmina e della Haze C maschio ha generato una pianta chiamata NL5Hz, che vinse numerosi premi come ibrido di Haze pratico, potente e dalla crescita vigorosa. La combinazione della Skunk#1 femmina con un maschio di Haze A ha portato a una pianta chiamata Skunk Haze, anch’essa molto premiata nei primi anni ’90. Anche questa pianta era forte e potente e ha incantato i coltivatori per la buona resa e l’ottima formazione di infiorescenze. Allo stesso modo abbiamo incrociato la femmina di Skunk#1 con il maschio di Haze C come linea parallela, dato che le sue caratteristiche erano diverse rispetto ai tratti della Skunk#1 femmina con la Haze A maschio. La differenza tra queste linee era dovuta solamente alla linea del maschio di Haze, poiché abbiamo usato lo stesso identico clone della femmina di Skunk#1 per combinare entrambe le Haze. La ragione per la quale abbiamo creato queste linee e le abbiamo sviluppate era dovuta alle caratteristiche che entrambe le piante hanno trasmesso ai loro semi. Molte persone ritenevano che la Haze A avesse un effetto più potente e intenso, mentre la Haze C esprimeva una migliore resa, densità delle infiorescenze e sapore. Alla fine, una varietà con al suo interno sia Haze A che Haze C dovrebbe esprimere nel seme alcuni dei tratti desiderati, se non tutti; questo era ciò che si pensava e in un certo senso ed è così ancora oggi.

Bisogna ricordare che alla fine degli anni ’80 e agli inizi dei ’90 facevamo tutto questo in maniera clandestina e segreta, e trovare nuovi spazi per le numerose selezioni delle nuove varietà era un incubo dal punto di vista logistico che richiedeva efficienza e pianificazione. Era un periodo molto creativo per il breeding della cannabis e, dato che vivevamo tutti in Olanda in quanto “rifugiati della cannabis”, questo ci ha permesso un certo grado di fiducia e di esperienze condivise, oltre che un buon aiuto da parte di molte altre persone che proprio non sapevano cosa in realtà stessimo facendo ma che erano in grado di far fiorire una pianta. Così abbiamo dato a molta gente le nostre talee e in cambio potevamo visitare i loro giardini, impollinare ed avere molti campioni di semi e di infiorescenze, mentre tutti questi coltivatori potevano vendere queste infiorescenze, e lo facevano bene dato che non c’era nulla di simile in giro. È stato uno scambio reciproco e un aiuto per i rischi che si correvano e per i tempi richiesti per fare questo lavoro!

EVOLUZIONE DEL PEDIGREE

Avevamo creato piante vincitrici di premi come Skunk Haze, NL5 Haze, Skunk, Northern Lights 5, Widow, Kush e iniziammo a usare questi ibridi come piante da selezione con pedigree. Quello che intendo dire è spiegato meglio nella tabella di seguito, in cui si può vedere l’evoluzione del pedigree. Si può notare come a ogni generazione di incroci di piante dovevamo selezionare una nuova pianta per poter continuare e questa, di solito, era indicata con un numero tipo (NL5 Haze) 122. Ciò significava che dovevamo germinare numerosi semi delle nuove combinazioni e poi selezionare ulteriormente la progenie che avesse i tratti desiderati che ritenevamo esprimessero al meglio ciò che cercavamo come risultato finale. Abbiamo anche continuato a presentare queste nuove selezioni in competizioni utilizzando nomi diversi attraverso diversi grower, in modo da continuare il nostro lavoro senza attirare l’attenzione su di noi.

È vero che a volte abbiamo assunto il ruolo di creatori nel decidere quale pianta portare avanti e quale tagliare fuori dalla selezione, ma in realtà è come selezionare i migliori ballerini o cantanti a un’audizione. Alcune delle strane espressioni fenotipiche di determinate combinazioni di piante erano facilmente riconoscibili come non meritevoli e dalla crescita esile, per cui venivano eliminate subito. Ma la parte difficile veniva una volta eliminate la maggior parte perché bisognava poi selezionare le migliori. La mia regola generale, dovuta al poco spazio disponibile sotto le lampade

(sia per i cloni di riserva che per le piante in fioritura in fase di test), era selezionare i 3 migliori maschi e le 3 migliori femmine per poi combinare tutti i maschi con tutte le femmine, testare ogni linea di semi fino alla fioritura e infine effettuare la selezione dopo una seconda serie di cicli di fioritura. Non è facile sapere cosa contiene una pianta e come si combinerà con un’altra pianta e a cosa porterà come progenie, ma grazie a un’attenta selezione e all’utilizzo di sole piante madri con pedigree, il percorso verso la realizzazione della prossima linea di semi è diventato qualcosa di lento ma costante! L’unico punto da sottolineare è quello del test di fioritura delle piante da seme. Infatti per ottenere un risultato corretto e coerente ed evitare risultati variabili, il test dev’essere effettuato alle stesse condizioni, con lo stesso substrato e dallo stesso coltivatore.

CONCLUSIONI

Se capita di parlare con giardinieri amatoriali o con agronomi esperti sentirete sempre che la germinazione di un nuovo seme rappresenta ogni volta la prossima grande avventura nel mondo delle piante. La maggior parte di loro non ha idea di cosa verrà fuori da un seme una volta che germoglia e cresce fino a diventare una pianta matura: è questa l’avventura verso l’ignoto. Succede qualcosa di analogo agli esseri umani che hanno figli con partner del sesso opposto e vedono cosa produce la loro combinazione unica di sperma e ovaie, è il prodigio della creazione!

Mentre capiamo sempre più aspetti sulla genetica e sulle sue combinazioni, e su come evitare determinati problemi di salute futuri se alcuni geni recessivi si combinano tra loro, stiamo imparando cose simili nel mondo vegetale. Siamo in una fase in cui facciamo ricerca in un campo che richiede sia una attenta riflessione morale che un’analisi scientifica. La verità sull’allevamento di qualsiasi cosa passa attraverso il concetto di prove ed errori. Sebbene le nostre teorie siano stupende e attuali, non dobbiamo correre più di quanto non riusciamo a digerire, implementare e usare le nostre conoscenze. In passato gli esseri umani hanno commesso molti errori prima di arrivare a capire questo, che è sempre stato lo status quo nel breeding.