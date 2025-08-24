Breeding: l’arte di creare nuove genetiche di cannabis

Il breeding della cannabis è un’arte complessa e affascinante, che permette di migliorare e stabilizzare alcune caratteristiche importanti come potenza, aroma, resa e resistenza. Il breeder agisce sulla genetica al fine di modificare in maniera specifica il DNA delle piante, che si trova all’interno delle loro cellule. Rispetto ad altre specie botaniche, la cannabis rappresenta un caso particolare, e vedremo perché.



Per comprendere il mondo del breeding, è necessario conoscere alcune delle sigle più utilizzate. Partiamo dalle F1, che rappresentano la prima generazione ottenuta incrociando due linee parentali. Possono essere incroci derivanti da piante regolari o femminilizzate. Queste piante mostrano una grande uniformità e vigore grazie alla cosiddetta “vigoria ibrida”. Tuttavia, le F1 non sono ancora stabili dal punto di vista genetico.

LE SIGLE PIÙ COMUNI NEL MONDO DEL BREEDING



Le F2 sono la generazione successiva, ottenuta incrociando due piante F1. In questa fase, i fenotipi tendono a mostrare una maggiore variabilità genetica e i breeder iniziano a selezionare le piante con le caratteristiche più desiderate.



Le S1 si ottengono da piante che appartengono allo stesso fenotipo, in quanto cloni della stessa pianta madre. Alcuni di questi cloni vengono revertiti, cioè trasformati da femmine in maschi attraverso tecniche che prevedono, ad esempio, l’uso di argento colloidale, STS con tiosolfato d’argento o altre sostanze chimiche. È possibile ottenere un cambio di sesso anche inducendo un forte stress luminoso alla pianta, ma questo metodo è meno preciso.

L’incrocio tra i cloni femmina e i cloni revertiti a maschio darà origine a semi chiamati appunto S1. Questo processo è utile per fissare tratti genetici specifici, ma spesso si manifesta una certa variabilità nei fenotipi, poiché alcuni tratti degli antenati possono riemergere nelle piante S1.



Per ottenere una popolazione di esemplari con espressioni genetiche stabili e uniformi, bisogna selezionare tra i semi S1 ottenuti il fenotipo più idoneo e incrociarlo nuovamente con la madre utilizzata all’inizio. Questo procedimento di selezione, che può durare vari anni, viene ripetuto fino a quando un elevato numero di semi, ottenuti dallo stesso incrocio, darà fenotipi quasi identici, cioè con terpeni, aspetto, struttura e caratteristiche generali molto simili alla madre. Il risultato finale viene chiamato IBL, inbred line, cioè linea genetica chiusa, che non verrà più modificata dal breeder perché rappresenta l’obiettivo raggiunto.



Con la sigla R2 si indicano generalmente i semi ottenuti dalla stessa pianta ermafrodita che si autoimpollina, cioè i semi che troviamo nei fiori femminili di una pianta che presenta anche fiori maschili con polline. Spesso sono preferiti dai breeder per fare nuove selezioni.



L’ultima sigla molto comune nel breeding è BX, backcross, e consiste nell’incrociare una pianta ibrida con uno dei suoi genitori originali per rafforzare caratteristiche specifiche, come il profilo terpenico o i tempi di fioritura, già presenti nel genitore originale. È una tecnica molto usata per stabilizzare e perfezionare nuove varietà.

BREEDING E LANDRACE



Oggi, grazie al lavoro dei breeder che hanno esaltato e migliorato le caratteristiche genetiche più importanti, si trovano varietà più raffinate e adatte a gusti specifici, per esempio con livelli di THC molto più alti rispetto alle landrace. Le landrace sono varietà di cannabis che si sono sviluppate in modo naturale in una specifica area geografica per lunghissimi periodi di tempo, senza intervento umano. Questo le rende geneticamente stabili e adattate al loro ambiente d’origine.



Oggi si parla di ibridi e poliibridi, perché in commercio si trovano moltissime genetiche ottenute dai vari processi sopra elencati. È ormai comune incontrare varietà, ad esempio, con una struttura che ricorda più le sative, ma con un effetto tipico da indica. Per questo motivo, la distinzione classica e netta tra indica e sativa risulta oggi totalmente obsoleta.

A cura di Hilde Cinnamon