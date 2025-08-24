Cannabis

Breeding: l’arte di creare nuove genetiche di cannabis

Come si fa a creare una nuova genetica di cannabis? Quali sono i passaggi per un breeder? Ve lo spiega Hilde in questo nuovo articolo

Foto di Redazione Redazione11 ore fa
2 minuti di lettura

Breeding: l’arte di creare nuove genetiche di cannabisIl breeding della cannabis è un’arte complessa e affascinante, che permette di migliorare e stabilizzare alcune caratteristiche importanti come potenza, aroma, resa e resistenza. Il breeder agisce sulla genetica al fine di modificare in maniera specifica il DNA delle piante, che si trova all’interno delle loro cellule. Rispetto ad altre specie botaniche, la cannabis rappresenta un caso particolare, e vedremo perché.

Per comprendere il mondo del breeding, è necessario conoscere alcune delle sigle più utilizzate. Partiamo dalle F1, che rappresentano la prima generazione ottenuta incrociando due linee parentali. Possono essere incroci derivanti da piante regolari o femminilizzate. Queste piante mostrano una grande uniformità e vigore grazie alla cosiddetta “vigoria ibrida”. Tuttavia, le F1 non sono ancora stabili dal punto di vista genetico.

LE SIGLE PIÙ COMUNI NEL MONDO DEL BREEDING

Le F2 sono la generazione successiva, ottenuta incrociando due piante F1. In questa fase, i fenotipi tendono a mostrare una maggiore variabilità genetica e i breeder iniziano a selezionare le piante con le caratteristiche più desiderate.

Le S1 si ottengono da piante che appartengono allo stesso fenotipo, in quanto cloni della stessa pianta madre. Alcuni di questi cloni vengono revertiti, cioè trasformati da femmine in maschi attraverso tecniche che prevedono, ad esempio, l’uso di argento colloidale, STS con tiosolfato d’argento o altre sostanze chimiche. È possibile ottenere un cambio di sesso anche inducendo un forte stress luminoso alla pianta, ma questo metodo è meno preciso.
L’incrocio tra i cloni femmina e i cloni revertiti a maschio darà origine a semi chiamati appunto S1. Questo processo è utile per fissare tratti genetici specifici, ma spesso si manifesta una certa variabilità nei fenotipi, poiché alcuni tratti degli antenati possono riemergere nelle piante S1.

Per ottenere una popolazione di esemplari con espressioni genetiche stabili e uniformi, bisogna selezionare tra i semi S1 ottenuti il fenotipo più idoneo e incrociarlo nuovamente con la madre utilizzata all’inizio. Questo procedimento di selezione, che può durare vari anni, viene ripetuto fino a quando un elevato numero di semi, ottenuti dallo stesso incrocio, darà fenotipi quasi identici, cioè con terpeni, aspetto, struttura e caratteristiche generali molto simili alla madre. Il risultato finale viene chiamato IBL, inbred line, cioè linea genetica chiusa, che non verrà più modificata dal breeder perché rappresenta l’obiettivo raggiunto.

Con la sigla R2 si indicano generalmente i semi ottenuti dalla stessa pianta ermafrodita che si autoimpollina, cioè i semi che troviamo nei fiori femminili di una pianta che presenta anche fiori maschili con polline. Spesso sono preferiti dai breeder per fare nuove selezioni.

L’ultima sigla molto comune nel breeding è BX, backcross, e consiste nell’incrociare una pianta ibrida con uno dei suoi genitori originali per rafforzare caratteristiche specifiche, come il profilo terpenico o i tempi di fioritura, già presenti nel genitore originale. È una tecnica molto usata per stabilizzare e perfezionare nuove varietà.

BREEDING E LANDRACE

Oggi, grazie al lavoro dei breeder che hanno esaltato e migliorato le caratteristiche genetiche più importanti, si trovano varietà più raffinate e adatte a gusti specifici, per esempio con livelli di THC molto più alti rispetto alle landrace. Le landrace sono varietà di cannabis che si sono sviluppate in modo naturale in una specifica area geografica per lunghissimi periodi di tempo, senza intervento umano. Questo le rende geneticamente stabili e adattate al loro ambiente d’origine.

Oggi si parla di ibridi e poliibridi, perché in commercio si trovano moltissime genetiche ottenute dai vari processi sopra elencati. È ormai comune incontrare varietà, ad esempio, con una struttura che ricorda più le sative, ma con un effetto tipico da indica. Per questo motivo, la distinzione classica e netta tra indica e sativa risulta oggi totalmente obsoleta.

A cura di Hilde Cinnamon

Breeding: l’arte di creare nuove genetiche di cannabis

Tags
Foto di Redazione Redazione11 ore fa
2 minuti di lettura


grafica pubblicitaria sponsor canapashop

SOSTIENI LA NOSTRA INDIPENDENZA GIORNALISTICA
Onestà intellettuale e indipendenza sono da sempre i punti chiave che caratterizzano il nostro modo di fare informazione (o spesso, contro-informazione). In un'epoca in cui i mass media sono spesso zerbini e megafoni di multinazionali e partiti politici, noi andiamo controcorrente, raccontando in maniera diretta, senza filtri né censure, il mondo che viviamo. Abbiamo sempre evitato titoli clickbait e sensazionalistici, così come la strumentalizzazione delle notizie. Viceversa, in questi anni abbiamo smontato decine di bufale e fake-news contro la cannabis, diffuse da tutti i principali quotidiani e siti web nazionali. Promuoviamo stili di vita sani ed eco-sostenibili, così come la salvaguardia dell'ambiente e di tutte le creature che lo popolano (e non solo a parole: la nostra rivista è stampata su una speciale carta ecologica grazie alla quale risparmiamo preziose risorse naturali). ORA ABBIAMO BISOGNO DI TE, per continuare a svolgere il nostro lavoro con serietà ed autonomia: ogni notizia che pubblichiamo è verificata con attenzione, ogni articolo di approfondimento, è scritto con cura e passione. Questo vogliamo continuare a fare, per offrirti sempre contenuti validi e punti di vista alternativi al pensiero unico che il sistema cerca di imporre. Ogni contributo, anche il più piccolo, per noi è prezioso. Grazie e buona lettura. CONTRIBUISCI.
grafica pubblicitaria sponsor plagron

Articoli correlati

Nadia Ferrigo

“L’erba e le sue buone ragioni” il nuovo libro di Nadia Ferrigo contro l’assurdità del proibizionismo italiano

19 Giugno 2025
Cannabis e oppioidi a confronto

Cannabis e oppioidi a confronto

23 Maggio 2025
Meloni sì, canapa no

Meloni sì, canapa no

11 Maggio 2025
La cannabis tra scienza e giustizia

La cannabis tra scienza e giustizia

6 Aprile 2025
Pulsante per tornare all'inizio