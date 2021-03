Bongae, la nuova start-up che produce sigarette 100% con cannabis legale

BonGae con sede legale a Riposto (CT) viene amministrata da Andrea Bonanno con il supporto di un gruppo di 5 professionisti. Collaboriamo attualmente con due aziende agricole per l’approvvigionamento di cannabis legale e puntiamo ad ampliare da 10 a 20mila m2 la produzione propria per le due varietà destinate alla linea Bongae sigarette.

Breve storia del fondatore

Andrea è un giovane imprenditore che nasce a Taormina da una famiglia di origini siciliane. All’età di quattordici anni rimane orfano di padre per via di un gravissimo carcinoma al pancreas. Andrea non si dà per vinto e dopo un periodo sabbatico rivolto alla crescita personale ha iniziato ad approfondire gli studi in ambito agrario presso l’università di Torino, frequenta quando possibile conferenze rivolte alla cannabis in giro per l’Italia.

Nel 2017 svolge un tirocinio curricolare di 4 mesi presso il Centro di Ricerca sulle Colture Industriali (CREA- CI) a Rovigo, unico Polo sperimentale in cui la canapa industriale occupa il 70% dei 540mila m2 di superficie complessiva attualmente gestita e organizzata dal primo ricercatore italiano esperto nel campo della cannabis, il Dott. G. Grassi.

Racconta che da bambino anche per lui risultava “abbastanza” naturale vedere adulti fumare sigarette o bere alcolici quando si usciva. Crescendo però inizia a domandarsi come mai prodotti del genere vengono autorizzati e venduti in ogni angolo delle città e allo stesso tempo la cannabis viene proibita e demonizzata anche se non ha mai ucciso nessuno.

Vede tutto questo come un enorme e consolidato cortocircuito che da decenni mette in sofferenza l’intera società e l’ambiente stesso. Ed è allora che nella pianta di cannabis intuisce una valida ragione strategica da mettere al servizio di coloro che volontariamente scelgono di non sottomettersi a tutte quelle trappole ideologiche e tossiche che ci vengono propinate periodicamente.

Oggi possiamo dire che il desiderio di scegliere un prodotto meno nocivo del tabacco diventa realtà grazie alla riscoperta della pianta di cannabis e all’ambizione del suo ideatore.

Al centro della missione di BONGAE ci sei Tu e il rispetto per l’ambiente che da sempre ci accomuna. In fondo vogliamo solo darti la possibilità di scegliere una vita più sana, rispettosa e consapevole.

Il nome del brand nasce da una grande anima che vive con tutti noi, scelto in ricordo della persona più importante per Andrea, suo Papà.

Maggiori informazioni su www.bongae.it.

Collezionando le nostre luxury hemp cigarette contribuirai a ridurre il tuo impatto sull’ambiente e a divulgare una sana informazione.