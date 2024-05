L’ultima stella nascente di Plagron: Power Buds

Ehilà, pollici verdi! Noi di Plagron siamo entusiasti di presentarvi il nostro nuovo prodotto di punta: Power Buds. Ricordate che Green Sensation ha sconvolto il mondo nel 2022 con il suo punteggio di 4,7 su Grow Diaries? Bene, preparatevi per un’altra sensazione Plagron!



Power Buds non è un normale fertilizzante. È un biostimolante, un cambiamento nella nutrizione delle piante. Cosa significa per le vostre piante? È come dare loro un superpotere, senza ormoni o PGR. Il nostro obiettivo è mantenere il tutto sicuro e naturale.



Ecco la parte più interessante: il componente contenente zolfo che abbiamo aggiunto in Power Buds assicura una produzione continua di cisteina, un elemento chiave per la fioritura. Questo accelera il passaggio dalla crescita alla fioritura e riduce il ciclo di coltivazione.

È come premere il tasto “fast-forward” sulla vostra coltivazione!

La pianta non è abituata alla continua produzione di cisteina, il che la porta ad una reazione di stress. La parte migliore? Lo stress che induciamo nelle piante è positivo. Dà il via alla loro risposta riproduttiva, portando a un’esplosione nella produzione di gemme. Più gemme, più gloria!



Come ti aspetteresti da noi, Power Buds è anche altamente concentrato con un rapporto di miscelazione di 1:1000. Ne basta poco, il che lo rende una scelta intelligente e conveniente.



Quindi, perché accontentarsi di poco quando potete potenziare la coltivazione con Power Buds? Trasformate la vostra esperienza di coltivazione e preparatevi a raccogliere prima, con cime più potenti e abbondanti. Buona coltivazione!



Maggiori informazioni su www.plagron.com.