Berlino: la cannabis ti toglie lo stress nella pubblicità pro-legalizzazione

BVG, già nota al suo pubblico per le audaci campagne promozionali, questa volta ha pensato di ridurre lo stress cittadino legato al periodo natalizio vendendo biglietti per autobus e metro commestibili al gusto di cannabis. I titoli di viaggio infatti saranno stampati su carta infusa in olio di canapa precedentemente ricavato dai semi della pianta.

La divertente pubblicità mostra il conducente di un bus, il Cannabus, dirigersi verso una coltivazione di canapa, assaporarne il profumo, raccoglierle e metterle ad essiccare dentro l’autobus. E mentre lo stress delle festività si fa sentire in una città come Berlino, l’autista scherza precisando come abbiano trovato “roba davvero buona” per sedarlo.

Biglietti da sgranocchiare a Berlino, ma solo dopo averli utilizzati!

L’iniziativa – precisa la società – non ha nulla di illegale: il biglietto infatti non conterrebbe nessuna sostanza psicoattiva, come THC, né tantomeno CBD. I biglietti – in vendita per un periodo limitato fino alla scorsa settimana – avevano un costo di 8.80 euro e una validità di 24 ore. Jannes Schwentu, portavoce di BVG, ha dichiarato ironicamente: “Siamo molto chiari sul fatto che chiunque voglia utilizzare il biglietto come un biglietto effettivo, è pregato di sgranocchiarlo o mangiarlo dopo il viaggio perché dopo il morso non è più valido”.

Tuttavia, l’azienda ha tenuto altresì a precisare che questa trovata pubblicitaria non intende prendere posizione in alcun modo circa il dibattito sulla legalizzazione della cannabis di cui il nuovo governo della coalizione si è fatto portavoce, annunciando di voler procedere in questa direzione. I leader dei partiti politici da poco in carica hanno infatti dichiarato che intendono agire in tal senso, creando un vero e proprio mercato legale della cannabis per gli adulti. E mentre BVG ha affermato di essere contraria all’utilizzo di qualsiasi tipo di droghe, il suo spot rimane comunque un messaggio goliardico in tema di normalizzazione della cannabis a livello internazionale.

Articolo a cura di Alberto Rocca