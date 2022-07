Bastianich cucina la cannabis: “Eccellenza italiana”

Joe Bastianich ha scelto la pianta delle meraviglie per la sua nuova avventura imprenditoriale. Lo chef, diventato celebre in Italia grazie al programma televisivo MasterChef, ha spiegato di considerare la pianta come la prossima eccellenza del made in Italy da servire in tavola.

L’imprenditore, di origine americana e che segue da vicino gli sviluppi del mercato a stelle e strisce, ha scelto di investire in Flower Farm, azienda tra le più attive in Italia che si dedica alla produzione di cannabis light e oli al CBD.

BASTIANICH INVESTE SULLA CANNABIS: DAL CBD AL MERCATO ALIMENTARE

“Negli Stati Uniti e in Canada esiste un mercato molto forte del CBD. Anche in Italia il mercato è in forte crescita. Il consumo è aumentato tra persone di diverse che usano il CBD in modi diversi. Ho scelto di investire in questo settore perché sono attratto da un mercato così enorme, che vede al centro un prodotto unico, versatile e sostenibile. Credo proprio sia il settore giusto in cui investire, sia per una questione di business che per una questione etica” ha sottolineato in un’intervista pubblicata dall’azienda nel presentare il nuovo socio.

Ma l’idea del poliedrico imprenditore è quella di puntare sulla tavola e le proprietà nutrizionali della cannabis. “Dopo il lancio di Flower Bloom, una linea di skin care a base di cristalli di CBD”, ha infatti sottolineato che: “Stiamo lavorando alla creazione di un nuovo brand nel settore del food & beverage. Tra l’altro, per chi non lo sapesse, la cannabis ha anche ottime qualità che la rendono un vero e proprio healthy food… Sappiate che presto sarà protagonista anche in cucina”.

Un concetto ribadito anche in un’intervista a La Repubblica, dove ha spiegato che: “È un altro degli utilizzi di questa straordinaria pianta. La cannabis ha ottime qualità organolettiche che la rendono un vero e proprio healty food” ha infatti puntualizzato aggiungendo che la nuova linea avrà: “particolare attenzione verso gli aromi naturali della pianta che possono conferire tutta una serie di sapori e proprietà nutritive ai piatti. Non posso svelarvi ancora molto. Ma ne sentirete parlare presto”.

Sulla sua visione generale della pianta e del mercato Bastianich ha infine spiegato che: “In America il mercato della cannabis è già legalizzato da tempo e come imprenditore ho avuto modo di vedere gli effetti positivi che ha avuto sia sull’economia che in campo sociale. Non potevo non cogliere l’occasione” ha detto prima di chiudere con un accenno alle proprietà mediche della pianta e alla sua sostenibilità nei vari ambiti industriali: “Pure la comunità scientifica internazionale ne ha riconosciuto gli effetti benefici per diverse patologie. E poi c’è il tema, a cui sono molto legato da tempo, della sostenibilità ambientale per gli infiniti utilizzi della pianta. Credo sia un prodotto naturale tra i più versatili e sostenibili possibili, che quindi rappresenta il futuro, sia per il benessere delle persone e dell’ambiente, sia a livello economico, per l’impulso che offre all’economia, all’occupazione. Ha tutto lo spazio per diventare un’altra eccellenza del made in Italy di qualità”.