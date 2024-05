Che cos’è la barriera cutanea? Si tratta di ciò che protegge lo strato superficiale della pelle e determina la sua capacità di trattenere l’idratazione e di impedire l’entrata di agenti irritanti e batteri.

Quando questo equilibrio viene a mancare a causa di fattori come smog, sbalzi di temperatura, prodotti di skincare troppo aggressivi, esposizione solare senza SPF – per nominarne solo alcuni – le conseguenze possono essere: infiammazioni, acne, rossori, secchezza e desquamazione.

Cosa possiamo fare per contrastare questi stati infiammatori e ristabilire l’equilibrio della pelle? Ecco alcuni consigli:

Evitare prodotti contenenti acidi esfolianti aggressivi e scrub con microgranuli;

2. Utilizzare cosmetici con ingredienti lenitivi e nutrienti;

3. Detergere in modo delicato con acqua tiepida evitando dischetti di cotone e spugnette;

4. Applicare sempre un filtro di protezione solare adeguato.

Nella scelta di una routine volta a riportare la pelle al suo funzionamento fisiologico, ingredienti come il CBD e l’olio di canapa possono essere grandi alleati per lenire irritazioni e brufoli e per ristabilire e mantenere il film idrolipidico naturale di tutti i tipi di pelle, favorendo la flora batterica cutanea “buona”.

Ma non finisce qui! Il CBD è anche un anti-age. La sua comprovata azione anti-radicalica è fondamentale perchè l’attivazione del sistema immunitario in risposta ad eventuali processi infiammatori (come l’acne, la rosacea o la psoriasi) è, infatti, proprio una delle cause “naturali” che portano il nostro organismo a produrre radicali liberi e di conseguenza invecchiamento cellulare.

Ecco gli skincare heroes di CBWEED per una pelle felice e protetta:

SNAIL CBD: crema-gel quotidiana da utilizzare mattina e sera con CBD, bava di lumaca e acido ialuronico. Antiossidante, idratante, lenitiva ed illuminante. Ottima anche come dopobarba, dona un aspetto fresco rimpolpato e uniforme. L’acido glicolico presente nella bava di lumaca favorisce il rinnovamento delle cellule e l’eliminazione di eventuali macchie.

CBDERM: crema lenitiva per stati irritativi più intensi. La sua formulazione contiene CBD, olio di canapa, niacinamide ed estratto di camomilla ed è adatta anche alle pelli più reattive con eczemi, psoriasi o scottature solari o infiammazioni da esfolianti.

OLIO AL CBD AL 5% IN OLIO DI CANAPA: oltre all’utilizzo che già conosciamo, nei casi di squilibrio più intensi l’applicazione topica di un olio al CBD può essere una vera svolta. Oltre ai benefici del CBD già citati, l’olio di canapa puro è ricco di amminoacidi essenziali e omega 3-6-9, fondamentali per ripristinare una barriera cutanea danneggiata. L’olio al CBD è perfetto per l’utilizzo localizzato per rosacea, dermatite e acne. Chiedi consiglio al tuo dermatologo se stai seguendo cure con farmaci topici o se la tua pelle presenta lesioni.

Grazie per averci seguito in questo piccolo viaggio tra salute e bellezza. Ti aspettiamo nei Cbweed Shop e online per consigli personalizzati. Visita il nostro sito, www.cbweed.com.