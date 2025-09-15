High timesIn evidenza

Barney’s Farm si sfila dall’operazione con Sensi Seeds e ILGM

Dopo 9 mesi di silenzio sul nuovo accordo che avrebbe cambiato il panorama globale delle seedbank parla il fondatore di Barney's Farm

Foto di Mario Catania Mario Catania17 ore fa
1 minuto di lettura

semi cannabis Barney's Farm, Sensi Seeds, ILGM fusione borsa

Nel dicembre del 2024 era stato presentato come l’accordo che avrebbe cambiato il volto della cannabis a livello globale, almeno per il mercato dei semi, e oggi invece si prospetta come un nulla di fatto.

Barney’s Farm ha infatti annunciato di essersi sfilata dall’operazione che avrebbe dovuto portare alla fusione con Sensi Seeds e ILGM, che avrebbe portato alla creazione di un colosso internazionale che, in quanto a genetiche di cannabis e distribuzione, avrebbe avuto ben pochi competitor.

LE DICHIARAZIONI DI BAREY’S FARM

Dopo 9 mesi di silenzio, però, è evidente che qualcosa non abbia funzionato ed iniziano ad essere svelati nuovi particolari della vicenda. “Pur augurando il meglio ai nostri amici di Sensi e ILGM, abbiamo preso la decisione di interrompere la fusione per proteggere Barney’s Farm da quella che si è rivelata, nella migliore delle ipotesi, un’impresa inappropriata e speculativa di PowerPlant”, ha infatti dichiarato Derry Brett, il fondatore di Barney’s Farm a Business of Cannabis.

Due notizie in una sola dichiarazione perché, oltre alla fine della partnership, almeno da parte della seedbak olandese, viene fatto per la prima volta il nome di PowerPlant, che, secondo Brett, sarebbe il veicolo tramite il quale si sarebbe realizzata la fusione. E in effetti, facendo un giro sul sito di questa nuova realtà, scopriamo che si presentano a possibili investitori mantenendo due dei tre protagonisti originari del progetto, e quindi Sensi Seeds e ILGM. “Fondata per affrontare in modo proattivo il previsto consolidamento nel frammentato mercato dei semi e della genetica di cannabis, PowerPlant sta portando avanti la sua strategia di acquisto e sviluppo”, scrivono sul sito.

IL PROGETTO POWERPLANT

Mentre non è ancora chiaro cosa sia successo nel frattempo, secondo Barney’s Farm: “La fusione proposta è stata annullata quando PowerPlant Inc., i promotori della fusione, non hanno rispettato i loro obblighi contrattuali fondamentali nei confronti di Barney’s Farm, tra cui il mancato trasferimento dei fondi entro le date di scadenza contrattuali”.

Da Power Plant, per ora, nessun commento, anche se sul sito mostrano di voler andare avanti per la propria strada, annunciando il futuro sbarco in Borsa: “Siamo lieti di annunciare che PowerPlant, Inc. sarà presto quotata sul mercato azionario statunitense”, scrivono infatti, invitando i potenziali investitori a contattarli.

