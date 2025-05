Bababoom Festival XII Edizione: Alborosie, General Levy e Kabaka Pyramid guidano la lineup

Il Bababoom Festival, giunto alla sua dodicesima edizione e appuntamento fisso per gli amanti della musica reggae, della cultura e delle good vibes, è entusiasta di annunciare i primi headliner che infiammeranno il palco. Preparatevi ad accogliere la superstar internazionale Alborosie, l’originalità del vincitore del Grammy Kabaka Pyramid e l’energia esplosiva dell’icona jungle/drum & bass General Levy.

Questi sono solo i primi nomi di una lineup che promette di rendere indimenticabile il dodicesimo anniversario del festival, sempre a Marina Palmense (Fermo) dal 23 al 27 luglio.

Ma le grandi notizie non finiscono qui! Il festival è lieto di confermare ufficialmente la presenza di tutti gli artisti già promossi e annunciati per la potentissima Dub Area come tra i tanti Moa Anbessa (full crew), Salomon Heritage feat. Ganja Tree.

E la musica non si ferma al calar del sole sul palco principale! Dopo la chiusura del mainstage, l’energia continua a fluire in due aree dedicate che aprono i battenti per far ballare fino a tarda notte: la Dub Area stessa, per gli amanti delle basse frequenze e sonorità più profonde, e il Jamaican Corner, uno spazio pensato per immergersi nelle migliori selezioni reggae, dancehall e non solo.

Per vivere il Bababoom Festival al 100%, sono ora disponibili le prevendite con inclusa l’area camping a un prezzo scontato. Attenzione: l’offerta è limitata nel tempo e nel numero di biglietti disponibili! Conviene prenotare al più presto per non perdere questa occasione unica di assicurarsi l’accesso al cuore pulsante del festival a un costo vantaggioso. Acquista ora la tua prevendita con campeggio qui.





Il Bababoom Festival sta ampliando la sua offerta per essere davvero un’esperienza completa e accessibile a tutti. Oltre alla straordinaria line up musicale sui vari palchi, il festival offre:

* Area Spiaggia a ingresso libero: una splendida zona sulla spiaggia adiacente al festival sarà completamente gratuita e accessibile a tutti, attiva dal pomeriggio fino al tramonto. Qui si potrà godere di musica selezionata, rilassarsi con un drink presso l’area ristoro.

* Area Bimbi attrezzata e gratuita: all’interno dell’area spiaggia free entry, i più piccoli avranno a disposizione un’area giochi dedicata e gratuita, con staff qualificato e attività organizzate appositamente per loro, rendendo il Bababoom un evento perfetto per tutta la famiglia.

* Mercatino e Ristorazione Etnica: all’interno dell’area concerti (a pagamento), i visitatori potranno immergersi in un ampio e colorato mercatino etnico e di artigianato, perfetto per scoprire pezzi unici. Inoltre, una variegata offerta di ristoranti etnici e stand di cibo locale delizierà ogni palato.

Il tutto si aggiunge ai workshop culturali, alle aree relax e all’incredibile atmosfera di condivisione, amicizia e divertimento che da sempre contraddistingue il Bababoom, in una splendida location a pochi passi dal mare.

Anche quest’anno Dolce Vita è media partner dell’evento, e durante il festival verranno distribuite gratuitamente le riviste.

Non mancate all’appuntamento con le migliori vibrazioni dell’estate per celebrare insieme la dodicesima edizione del Bababoom! Seguite i canali ufficiali per tutti gli aggiornamenti.

* Sito Web: www.bababoomfestival.it

* Facebook: www.facebook.com/Bababoomfestival

* Instagram: www.instagram.com/bababoomfestival