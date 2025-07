“Avanzi di galera”

Il ruolo attivo degli anziani nella società moderna è direttamente proporzionale alla quantità di denaro che possiedono, almeno finché non subentri una demenza senile conclamata.

Un tempo ed in molte civiltà tra cui antica Grecia, tribù africane, Indiani d’America e la nostra stessa società contadina e rurale agli anziani era riconosciuto il ruolo di depositari della memoria e della saggezza, il che garantiva loro rispetto e dignità.

Non mi pare che sia così nel nostro tempo, dove l’anziano diventa un “costo” ed un peso, una volta uscito dal ciclo produttivo.

L’unica “enclave societaria” dove agli anziani si riconosce ancora quell’autorevolezza che deriva dall’esperienza è la galera. Un non luogo esente dai ritmi esasperati che al di qua del cancello tritano le vite di chi, per una ragione o per un’altra, deve rincorrere il proprio pane quotidiano.

In galera, seppure vittime delle carenze oggettive di un sistema inadeguato alla rieducazione e naufragato da tempo sui propri fallimenti, gli anziani sono ancora rispettati da chi condivide con loro la prigionia e dal personale di custodia, in ragione della storia, spesso dolorosa e tremenda che si portano appresso. In prigione ci sono molti più poveri che criminali.

Chi nelle prigioni ci è invecchiato, senza entrare nel merito delle ragioni che hanno determinato la condizione, ha giocoforza dovuto sviluppare una capacità di sopravvivenza forgiata da regole molto differenti da quelle che vigono fuori e spesso, oltre ad emendare le proprie colpe, ha profondamente cambiato sé stesso.

Chi è rimasto in carcere fino ad invecchiare, spesso non riesce più nemmeno ad immaginare di poter tornare fuori, proprio come il vecchio Brooks nel magnifico ‘Birdy – Le ali della libertà’ che finisce col togliersi la vita una volta liberato.

Così come credo capiti in guerra, anche in prigione si esprime ed esplicita la straordinaria capacità dell’essere umano di dare il meglio ed il peggio di se stesso, traendo dai più profondi e reconditi meandri della propria Anima, una forza che in altri frangenti sembra non avere. L’unica differenza è che come diceva Louis Ferdinand Celine «dalla prigione ci esci vivo. Tutto il resto sono parole».

Ciò che invece è difficile da spiegare, ma non così complicato capire, è la difficoltà, per un anziano di affrontare la prigione da malato, condizione ormai non troppo differente, anche al di fuori per le persone di età avanzata che sono povere.

Se la nostra società civile non riesce a garantire il diritto alla salute nemmeno ai propri “schiavi” ed ai propri “servi”, ma solo ai propri lacchè, immaginiamoci cosa dev’essere affrontare le malattie, sempre più frequenti con l’avanzare degli anni, all’interno di quei “cassonetti per rifiuti umani” che sono le nostre carceri.

Non è difficile, in quest’ottica spietata, capire le ragioni del numero impressionate di suicidi nelle nostre carceri, anche tra il personale di custodia. Viene semplicemente esercitato l’ultimo diritto che ci rimane.