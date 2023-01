L’attività fisica come medicina naturale

Quando pensiamo all’esercizio fisico, in genere tendiamo a guardare più alle conseguenze che questo ha sul nostro corpo, spesso senza considerare invece l’effetto esercitato sul nostro cervello, il quale, durante l’allenamento subisce diverse influenze ormonali. Indipendentemente dall’età o dalle condizioni fisiche, infatti, l’attività motoria offre meravigliosi effetti anche sulla sfera del benessere mentale. Mente e corpo si modellano reciprocamente, e il loro corretto funzionamento in sinergia influisce sulla nostra salute. Qualsiasi tipo di esercizio fisico induce quindi delle benefiche azioni sul cervello motivo per cui molte problematiche emotive si possono gestire e risolvere meglio attraverso la pratica dello sport e dell’attività fisica.

ATTIVITÀ FISICA E CERVELLO

Innumerevoli studi hanno dimostrato quanto l’esercizio fisico possa effettivamente essere benefico, in situazioni caratterizzate da basso tono dell’umore, comprese le situazioni di stress, aiutando a migliorare stati depressivi o umore sottotono. È stato anche dimostrato che l’esercizio fisico permette al cervello di crescere e di mantenersi giovane, invece di invecchiare e rimpicciolirsi. Un esercizio fisico di lunga durata, come la corsa, la bici, o il nuoto, ha una particolare capacità di stimolare la produzione di endorfine. Le endorfine sono dei neurotrasmettitori calmanti e rilassanti che hanno la funzione di ridurre il dolore fisico, quasi come i farmaci, e di generare una sensazione di felicità.

Dall’altro lato, un’attività di rinforzo muscolare ha la capacità di stimolare il rilascio di catecolamine, in particolare la dopamina, che esercitano effetti sul tono dell’umore, stimolando anche il livello di attivazione del cervello.

Se portato avanti con costanza, il moto ha anche la capacità di stimolare la produzione di una sostanza detta “BDNF” (Brain Derived Neurotrophic Factor), meglio conosciuta come “fattore di crescita neuronale”, la quale è in grado di far rigenerare, ricrescere e riparare il nostro cervello.

In altre parole, l’abitudine all’attività fisica crea una sorta di “contenitore naturale” di sostanze, che rimangono presenti nelle dosi e nella durata particolarmente adeguate per il nostro cervello, fino a sortire l’effetto di modificare il nostro comportamento, ed in particolare il nostro umore, migliorandolo in positivo.

ATTIVITÀ FISICA E GESTIONE EMOTIVA

Il movimento è sotto tutti i punti di vista una “medicina” in grado di cambiare lo stato fisico, emotivo e mentale di ogni persona, agendo su più fronti:

Aiuta ad aumentare l’autostima . Il prendersi cura del proprio corpo e l’ampliare i limiti della resistenza fisica aumenta la percezione positiva che una persona ha di sé.

. Il prendersi cura del proprio corpo e l’ampliare i limiti della resistenza fisica aumenta la percezione positiva che una persona ha di sé. Aiuta a diminuire la tensione muscolare , cosa che incide significativamente sui livelli di stress . Da una parte aiuta a distrarre, riducendo gli stati d’allerta e l’ansia; dall’altra, il carattere ricreativo dello sport consente di scaricare le tensioni emotive.

, cosa che incide significativamente sui . Da una parte aiuta a distrarre, riducendo gli stati d’allerta e l’ansia; dall’altra, il carattere ricreativo dello sport consente di scaricare le tensioni emotive. Contribuisce al riassorbimento del cortisolo, conosciuto anche come “l’ormone dello stress”. In caso di paura, ansia e angoscia, la quantità di cortisolo nell’organismo è significativa. Durante l’esercizio fisico, l’organismo lo assimila e di conseguenza lo stress diminuisce.

Questi sono solo alcuni degli straordinari benefici psico-fisici dell’attività motoria, e la cosa più bella è che non c’è bisogno di essere degli atleti professionisti.

Il consiglio è di dedicare 15-20 minuti al giorno a un sano movimento, oppure almeno due-tre volte alla settimana. Nonostante esistano differenze soggettive, il rilascio di endorfine durante l’attività fisica aumenta del 500% e incrementa maggiormente superati i 40 minuti di esercizio. L’effetto è una sensazione di benessere capace di accrescere anche la tolleranza al dolore.

Per i soggetti molto tesi e stressati, sono sufficienti 20-30 minuti di esercizi ritmici a bassa intensità per alleviare stati di tensione muscolari e mentali. Un rimedio naturale, che non costa nulla se non il tempo che troppo spesso dimentichiamo di dedicare al raggiungimento del nostro vero benessere.

A cura di Fondazione Anemos