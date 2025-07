Arresti e sequestri contro i crimini ambientali in Amazzonia

Oltre 94 arresti, beni confiscati per più di 64 milioni di dollari e migliaia di animali salvati da un destino crudele. Sono i numeri impressionanti dell’“Operazione Scudo Verde”, la più vasta offensiva contro i crimini ambientali mai condotta in Amazzonia.

L’OPERAZIONE SCUDO VERDE IN AMAZZONIA

Dal 23 giugno al 6 luglio, oltre 1.500 agenti di Brasile, Colombia, Ecuador e Perù hanno unito le forze per colpire le reti criminali che devastano la foresta pluviale: estrattori d’oro illegali, trafficanti di animali, taglialegna abusivi e contrabbandieri di carburante. Il coordinamento è stato affidato agli Emirati Arabi Uniti, attraverso l’Iniziativa Internazionale per l’Applicazione della Legge sul Clima (I2LEC), una piattaforma lanciata nel 2023 per sostenere la polizia nella lotta alla criminalità climatica.

Il centro operativo, allestito a Bogotá, ha permesso alle forze dell’ordine di lavorare in tempo reale con tecnologie satellitari e strategie condivise. «Questi crimini non colpiscono solo la natura, ma le persone: costringono le comunità a sfollare, alimentano violenza contro donne e bambini, cancellano patrimoni culturali», ha dichiarato il tenente colonnello Dana Humaid, direttore dell’Ufficio Affari Internazionali degli Emirati.

In poco più di due settimane, le squadre hanno effettuato oltre 350 blitz, sequestrando 310 tonnellate di minerali grezzi, 3.800 metri cubi di legname e 39mila galloni di carburante di contrabbando. Recuperati anche più di 2.100 animali vivi e 6.350 carcasse: uccelli, rettili e mammiferi che stavano per essere venduti nei mercati illegali. Una delle operazioni più spettacolari si è svolta in Perù, dove la polizia ha smantellato la banda dei “Depredadores del Oriente” e liberato 1.400 esemplari.

Gli arresti sono avvenuti in una vasta area che comprende la Terra Indigena Sarare in Brasile, le province amazzoniche di El Cenepa in Perù, Putumayo e Chocó in Colombia e le regioni di Carchi e Zamora in Ecuador, territori abitati da popolazioni indigene come i Nambikwara, i Kumpanam e gli Awa.