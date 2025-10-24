Arrestato, scarcerato e autorizzato a raccogliere le proprie piante di canapa



La festa che stava allestendo per i suoi 35 anni fa è stata interrotta qualche giorno fa da 12 agenti dell’antidroga, che lo hanno arrestato. Per le forze dell’ordine si trattava di un pericoloso criminale, ma invece è un agricoltore, con un’azienda aperta regolarmente, che da 8 anni produce e commercia infiorescenze di canapa con bassi livelli di THC.

È il terzo, in pochi giorni, che viene arrestato mostrando il salto di qualità avvenuto dopo il decreto sicurezza: non ci si limita più a sequestri, denunce e processi, ora i contadini vengono direttamente arrestati, senza nemmeno fare le analisi sui fiori di canapa. Per poi, però, vengono messi subito in libertà dai giudici e dai tribunali competenti che fanno notare tutti la stessa cosa: in assenza di analisi che attestino che il livello di THC sia oltre quelli previsti dalla legge, e cioè – in gergo giuridico – se non c’è efficace drogante, che è presente quando il THC è sopra lo 0,5%, non c’è nessun reato. «Trattandosi esclusivamente di infiorescenze di cannabis, fino a quando non saranno disponibili le analisi di laboratorio sulle sostanze sottoposte a sequestro, non è possibile neanche stabilire la gravità in concreto della condotta, non potendosi considerare determinante il mero dato ponderale», si legge infatti sull’istanza di scarcerazione.

SENZA EFFICACIA DROGANTE NON C’È REATO

È la tesi che avvocati e associazioni di settore portano avanti da anni, condivisa anche da giudici e tribunali. Ma non c’è niente da fare, il governo tira dritto con le procure che, purtroppo, lo seguono a ruota. Nei giorni scorsi, infatti, abbiamo assistito ad altri sequestri. Uno a Forlì, dove è stata sequestrata canapa per oltre 2 milioni di euro. Prima a Torino, dove è anche arrivata la prima assoluzione perché, udite udite, “il fatto non sussiste”.

Tornando alla storia di Enrico, che con l’azienda La Mota coltiva infiorescenze di canapa da 8 anni facendo le fatture e pagando le tasse, il passaggio che fa ulteriormente riflettere è che, grazie all’intervento dell’avvocato, ha potuto raccogliere le infiorescenze del campo sequestrato, che gli agenti volevano incenerire all’istante.

“Dopo l’arresto mi hanno scarcerato il giorno stesso grazie all’intervento dell’avvocato Lorenzo Simonetti che ha poi fatto un’istanza sia per velocizzare il processo delle analisi, sia per poter finire di raccogliere le piante dal campo”. La raccolta è stata autorizzata dal giudice ed è avvenuta – anche grazie all’energico sollecito dello stesso avvocato – nei giorni scorsi, alla presenza di agenti delle forze dell’ordine. “Mezzo campo lo perderò comunque a causa dei ritardi, però almeno ho potuto finire la raccolta”.

LA RACCOLTA FONDI PER LE SPESE PROCESSUALI

La cosa che più l’ha ferito è “l’essere trattato come un narcotrafficante sia dagli agenti che hanno effettuato il sequestro, sia dalla stampa locale. Mi sono sentito umiliato e in difficoltà psicologica, tanto che ho chiesto di non aver più rapporti con le forze dell’ordine, che ora parlano direttamente con il mio avvocato. Io non ho niente da nascondere, qui mi conoscono tutti, e tutti, dal sindaco alle forze dell’ordine locali, sapevano della mia azienda e dei miei campi, presenti da 8 anni”.

Per cercare di rendere il boccone meno amaro, gli amici di Enrico hanno attivato una raccolta fondi per le spese processuali a cui andrà incontro, chiunque se la senta può contribuire QUI.

