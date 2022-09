In Amazzonia sta per essere asfaltata una strada che passa per la foresta pluviale brasiliana. L’Ibama, l’autorità governativa per la conservazione della natura, ha già firmato il via libera al progetto del governo di Bolsonaro. Oltre al problema dei lavori in sé, questa strada renderà molto più semplice raggiungere la foresta pluviale e si teme per una deforestazione ancora più massiva del territorio. Da Manaus a Porto Velho, questa strada percorrerà 900 chilometri e attraverserà una delle aree ancora intatte della foresta.

I lavori per la superstrada sono iniziati nel 1976, ma si sono fermati negli anni ’80. Mancano ancora 405 chilometri di asfalto, ma finora gli studi per l’impatto ambientale non avevano avuto il via libera dall’Ibama, che ha messo lo stop ai lavori nel 2008 e nel 2009. Gli imprenditori locali si sono sempre battuti affinché riprendessero i lavori, ma nessun progetto era sufficientemente rispettoso di un’area così delicata. Ora il Ministero dei trasporti ce l’ha fatta, e può procedere coi lavori: merito anche della costante erosione dei poteri dell’Ibama da parte del governo Bolsonaro, e dell’infiltrazione degli uomini del premier all’interno del comitato.

Ibama ha imposto delle condizioni ai lavori, purtroppo non sufficienti affinché si eviti il disastro ecologico: verrà istituita un’area protetta, la qualità dell’acqua sarà soggetta a test e sarà redatto un piano archeologico. Il problema, secondo gli ambientalisti, non cambia: il progetto avrà comunque un impatto a lungo termine disastroso, visto che rendere molto più agevole raggiungere nuove zone della foresta pluviale. La deforestazione, dicono gli esperti, è destinata ad aumentare in modo esponenziale.

Nel frattempo, Bolsonaro ha attaccato apertamente i critici del progetto, perché insiste nel dire che vede la creazione della superstrada come un segnale di progresso. Ha affermato, tra le altre cose, che l’asfalto darà un grande contributo alla lotta alla criminalità e alle infrastrutture, e che chi critica scelte del genere vuole solo lasciare fuori l’Amazzonia dal resto del Brasile senza preoccuparsene.

Sono ormai decenni che la foresta pluviale amazzonica viene sfruttata più di quanto sia lecito all’essere umano: anche quella dell’oro estratto illegalmente, ad esempio, è una piaga che attanaglia l’Amazzonia brasiliana. Anche nella parte ecuadoriana della foresta incombe il pericolo, con un piano governativo per raddoppiare la quantità di petrolio prodotto e aumentare l’attività mineraria del paese, per un’erosione incredibile delle sue risorse naturali, ancora già violenta.