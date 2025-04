L’alfajor alla canapa!

Se c’è un dessert caratteristico e acclamato da tutti gli argentini è l’alfajor. È un dolce che si può trovare in quasi tutti i negozi declinato con diversi sapori e colori come frutta (mela cotogna) o qualche tipo di mousse, ricoperto o non di cioccolato o qualche glassa. Inoltre, sono fatti in modo artigianale o industriale.

È normale che si mangi a colazione o merenda, accompagnato da un infuso o latte, ma anche come spuntino per addolcire e rallegrare qualsiasi ora della giornata.

Ecco la ricetta per la versione canaposa nella versione di German di Recetas Cañameras.

Ingredienti per 12 porzioni per l’impasto

180 gr. di burro;

160 gr. di zucchero bianco;

un cucchiaio di miele;

scorza d’arancia e di limone;

1 uovo;

40 gr. di estratto di malto;

80 gr. di farina di canapa;

300 gr. di farina di grano;

50 gr. di amido di mais:

15 gr. di cacao semiamaro;

1 cucchiaino di lievito;

½ cucchiaino di bicarbonato di sodio;

un cucchiaio di vaniglia;

un pizzico di sale.

Per il ripieno:

800 gr. di dulce de leche repostero (che può essere sostituito da Nutella, crema di pistacchio o marmellata);

un cucchiaio di rum, gin o cognac (opzionale).

Glassa di cioccolato:



300 gr. di cioccolato fondente semiamaro ;

700 gr. di glassa di cacao.



Preparazione

Per cominciare, in una planetaria – o manualmente – montiamo il burro con lo zucchero (può essere sostituito con zucchero a velo o zucchero di canna integrale) e il miele. Profumiamo con la scorza di 1 arancia e di 1 limone. Aggiungiamo l’essenza di vaniglia e un pizzico di sale fino. Uniamo le uova e continuiamo a montare.



Successivamente, setacciamo la farina, l’amido di mais, la farina di canapa, il cacao semiamaro, il lievito in polvere e il bicarbonato di sodio. Incorporiamo gli ingredienti secchi setacciati al composto e lavoriamo l’impasto fino a ottenere una consistenza omogenea. Terminiamo di amalgamare con le mani, formiamo un panetto e lasciamo raffreddare/riposare.



Quando l’impasto è freddo, lo stendiamo fino a raggiungere uno spessore di 5 mm. Tagliamo dei dischi circolari caratteristici di 5 cm di diametro. Li disponiamo su una teglia leggermente imburrata (per evitare che si attacchino) e successivamente li inforniamo in un forno preriscaldato a 180°C per 10 minuti. Sforniamo, lasciamo raffreddare e poi uniamo i dischi con il ripieno (che deve avere una consistenza medio-solida) precedentemente ammorbidito con rum. Successivamente, li ricopriamo con cioccolato per copertura sciolto a bagnomaria.



Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente e conserviamo per 24 ore in frigorifero prima di consumarli. Dopodiché, sono pronti per essere gustati.

A cura di Germàn Pereira

Germán Pereira è un ricercatore e redattore specializzato in canapa industriale. È il creatore di RecetasCañameras sito di gastronomia, studio e divulgazione della canapa