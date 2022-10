Alberta diventerà la prima regione del Canada con una giurisdizione in tema di psichedelici per uso terapeutico. La provincia lo ha annunciato giovedì scorso tramite il co-ministro della salute mentale e delle dipendenze, Mike Ellis. Ellis ha anche aggiunto che verranno introdotte nuove limitazioni alla prescrizione sconsiderata di medicinali ad alto dosaggio per i casi di dipendenza da oppiacei più difficili da trattare. In altre parole: dopo Svizzera e USA, anche il Canada avvia una più che sensata politica di sperimentazione sugli psichedelici in terapia.

I ricercatori studiano da anni gli effetti di psichedelici come la psilocibina dei funghi, l’LSD e la chetamina, e gli effetti positivi sui disturbi mentali, soprattutto legati allo stress post traumatico, sono ormai evidenti. Anche l’ansia e la depressione sono disturbi che possono essere trattati in modo efficace con queste sostanze naturali, assunte sotto controllo medico in forma di singole sedute o micro-dosi.

“È molto più sicuro che a somministrare degli psichedelici sia un medico psicologo abilitato e registrato piuttosto che qualcuno che abbia stampato la laurea da un pdf preso su Internet”, dice lo psichiatra Rob Tanguay, che ha tenuto una conferenza a Edmonton sull’argomento. “Ci sono troppe persone che fingono di essere chi non sono e si pubblicizzano in Rete: troppi che dicono eccomi, sono uno psichiatra psichedelico, correte da me”.

Ovviamente, il possesso e la coltivazione di piante dalle quali è possibile trarre psichedelici rimangono illegali in Canada. Il ministero della salute dovrà autorizzare ogni singolo trattamento che si terrà ad Alberta, che potrà avvenire solamente in strutture mediche certificate che abbiano chiesto l’autorizzazione. Le regole sono meno rigide nel caso delle micro-dosi, cioè un dosaggio minimo che viene usato come trattamento e non induce effetti psichedelici.

Anche l’impegno nel ridurre le prescrizioni di farmaci tossici è una buona notizia: il Canada è uno degli stati che si è reso conto come dare Fentanyl a pazienti con dipendenze gravi sia spesso controproducente e pericoloso per la loro salute e il loro recupero. Tuttavia, molte persone con dipendenze gravi sembrano non rispondere ai trattamenti più comuni, ad esempio con metadone e buprenorfina. La speranza è che la ricerca sugli psichedelici superi le barriere dell’ottusità in tutto il mondo. In Italia, intanto, qualcosa si sta muovendo.