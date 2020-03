Ai tempi dell’isolamento la cannabis light arriva direttamente a casa

Durante questo periodo di grande marasma molte fabbriche, aziende e attività commerciali sono state chiuse in maniera preventiva, altre invece continuano ad essere operative, sempre nel rispetto delle norme stabilite dal governo.

Nonostante il comparto della cannabis light fosse da tempo sotto attacco, a causa della stretta politica e della mancata regolamentazione del settore, continua a resistere e alcune tra le migliori aziende italiane che producono e commercializzano infiorescenze legali, hanno intensificato il sistema di consegna a domicilio tramite spedizioni e acquisto online.

CANNABE

La notizia che molti aspettavano è finalmente arrivata: oggi è possibile acquistare direttamente su Cannabe.it tutti i prodotti disponibili sul sito. Tra questi ricordiamo le infiorescenze indoor di qualità top, estratti e resine, i cristalli, gli oli CBD e gli e-liquids per lo svapo con CBD organico. Tutto arricchito da spedizione gratuita sopra i 50€, pagamento in contanti alla consegna e pacco anonimo. Inoltre 30% di sconto su tutto il catalogo con il codice #iorestoacasa.

LEGALWEED

Offriamo inflorescenze accuratamente selezionate e certificate per assicurare ai nostri clienti un prodotto di alta qualità e conforme alle leggi attualmente in vigore. Legal Weed non si ferma e continua ad essere attiva tramite il servizio di consegna a domicilio, per tutti gli ordini effettuati sul sito www.legalweed.it, di delivery e tramite i distributori automatici presenti sul territorio. Per qualsiasi informazione potete contattarci scrivendo direttamente a info@legalweed.it.

CBWEED

Vendiamo infiorescenze in tutta Europa. Ci siamo distinti per la qualità dei nostri fiori, rigorosamente piantati, coltivati, coccolati e raccolti in Emilia-Romagna. Ma CBWEED è molto, molto di più: distribuiamo e vendiamo prodotti derivati della canapa a 360°, dagli alimentari alla cosmesi passando per i prodotti per i pet. Oggi più che mai siamo in grado di arrivare dal nostro magazzino a casa vostra in 24/48 ore, in Italia ma anche in Grecia, Polonia, Spagna… ovunque. www.cbweed.com

CANAPANDO

Canapando non si ferma! Nel rispetto delle norme Canapando continua il suo lavoro in I Hemp, l’azienda agricola, con l’e-commerce in tutta Italia e con il servizio di delivery su tutta Roma.

Maggiori informazioni su www.canapando.net o al numero 3287430507.

JUSTMARY

Justmary.fun è attiva solo con il delivery nelle città di Milano, Torino, Firenze e Roma. Abbiamo aumentato la flotta dei rider per poter servire tutti.

Siamo perfettamente attivi dalle 17 alle 24, ma non garantiamo i 45 minuti perché il flusso delle richieste è molto alto.

CANAPALPINO

La cannabis light selezionata da Canapalpino è particolare in quanto prodotta nelle Dolomiti. Infiorescenze indoor e outdoor di cannabis sativa L., coltivate in maniera 100% naturale, seguendo il metodo biologico. Cresciute a 600 m.s.l.m., in zona montana in provincia di Belluno, senza l’utilizzo di pesticidi o prodotti chimici. Raccolte, selezionate e trimmate a mano. Vere delizie per intenditori.

Per informazioni e ordini: info@canapalpino.it – 328.2444232

WENEEDWEED (solo per rivenditori)

Siamo operativi, il nostro team lavora in smart working e la nostra sede in Lussemburgo ad oggi non è bloccata. Quindi a tutti i commercianti o retailer B2C che necessitino forniture, non esitate a contattarci a info@weneedweed.eu o su www.weneedweed.eu.