Evitati circa 13 milioni di casi di malaria e 24.600 decessi in Nigeria e in altri 16 paesi dell’Africa sub-sahariana. A comunicarlo in occasione della Giornata mondiale contro questa malattia, che ha luogo ogni 25 aprile, è stato il Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.

L’obiettivo è stato raggiunto grazie all’installazione di 56 milioni di zanzariere all’avanguardia. Sopra le quali è stato spruzzato un doppio insetticida.

In particolare, l’iniziativa denominata “The New Nets Project”, finanziata da Unitaid e dal Fondo Globale e guidata dall’Innovative Vector Control Consortium (IVCC) tra il 2019 e il 2022, ha consentito di controllare la malattia per una percentuale del 20-50% rispetto alle zanzariere standard.

MALARIA: QUASI 29 MILIONI DI DOLLARI RISPARMIATI

Oltre alle migliaia di vite salvate, che sono la vera vittoria di quest’iniziativa, è stato evidenziato anche un notevole risparmio economico per i diversi Paesi coinvolti.

In particolare, la riduzione dei casi di malaria e dei decessi dovuti a questa malattia hanno fatto risparmiare quasi 29 milioni di dollari.

Inoltre, il successo delle reti piretroidi-clorfenapyr al posto di reti contenenti solo piretroidi, ha spinto l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) a pubblicare nuove raccomandazioni a riguardo. Che ne promuovono l’utilizzo.

“Siamo lieti di vedere che le reti trattate con insetticida a doppio principio attivo hanno dimostrato un impatto eccezionale contro la malaria”, ha dichiarato Peter Sands direttore esecutivo del Fondo globale. “Il successo del progetto New Nets è la prova che, promuovendo la collaborazione tra partner sanitari globali, sfruttando l’innovazione e utilizzando approcci che modellano il mercato, possiamo combattere la resistenza agli insetticidi, rendere i nostri interventi altamente convenienti e accelerare i progressi contro la malaria”.

I CASI DI MALARIA IN AFRICA SONO ANCORA MOLTO ALTI

Sebbene si stia lavorando attivamente per tentare di ridurne i casi e i decessi correlati, la malaria è ancora una piaga del continente africano.

Come attestato infatti dal World Malaria Report del 2022, sono state 247 milioni le persone infettate e circa 600mila le morti nel solo 2021 per questa malattia. Con il 95% dei decessi concentrati in soli 31 Paesi. Di cui Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Mozambico, Niger e Burkina Faso, ne contano da sole più della metà.