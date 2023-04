“Afghanistan, Fortezza della Cannabis”: il libro fotografico sulla cultura cannabica in Afghanistan

Da circa un mese è uscito finalmente in Italiano, solo in versione digitale, “Afghanistan, fortezza della cannabis” (titolo originale “Afghanistan: Fortress of Cannabis”) un libro fotografico che raccoglie 130 foto per comprendere fatti storici sulla cannabis e l’hashish in questo paese dalla cultura millenaria. Oltre ad interviste disponibili in versione originale, tramite Qr code, all’interno del libro troviamo una visione esclusiva delle tradizioni cannabiche afghane che mette anche in guardia sulla perdita delle tradizionali piante di cannabis, dato che i semi di cannabis vengono scambiati in tutto il mondo in particolare grazie ad internet.

La storia affascinante della cannabis con l’Afghanistan è lunga millenni e Lucas Strazzeri, l’autore del libro, la imprime su pellicola fotografica dopo aver trascorso, nel 2018, circa due mesi nel paese. Nonostante Lucas ha viaggiato molto in paesi con una forte tradizione e cultura cannabica aveva il sogno nel cassetto di viaggiare in Afghanistan, come lui stesso specifica: «Avevo già viaggiato in famosi paesi produttori di hashish: India, Nepal, Libano, Marocco, Pakistan. Ho potuto vedere diversi prodotti a base di cannabis, molto diversi da quelli che potremmo avere in Occidente, e in Pakistan ho potuto assaggiare la leggendaria qualità dell’hashish afghano. Mi chiedevo come fosse fatto ma c’erano pochissime fonti di informazione, sembrava che nessun appassionato di cannabis occidentale avesse osato entrare nel paese dagli ultimi 50 anni.».

L’idea di parlare dell’Afghanistan e del suo viaggio in un libro non esisteva ancora nel 2018, ma come chiarisce Lucas «molti afgani che ho incontrato in realtà volevano che il mondo le vedesse. Molti erano orgogliosi di mostrarmi le loro tecniche, le loro abilità, il loro raccolto, i loro fiori, le loro polveri, o semplicemente di raccontarmi la loro storia. Alcuni pensavano che potessi essere un veicolo per i loro messaggi al mondo o che potessi trasmettere le loro lamentele al governo francese o americano. Quando sono tornato a casa ho sentito che il mondo doveva vedere queste immagini, sapevo che potevano esserci persone interessate. Ecco perché ho deciso di pubblicare un libro fotografico che raccoglie i miei migliori scatti con una storia che spiega, dal punto di vista occidentale, quanto dobbiamo alla cultura della cannabis afgana».

Dai campi di cannabis alla produzione di hashish afghano tipico dell’artigianato locale, dai rituali alle pratiche: in questo libro fotografico troviamo foto uniche e rare di questa tradizione millenaria, comprese le conseguenze ecologiche della crescente industria occidentale della cannabis.

Il libro uscito inizialmente nel 2022 in lingua inglese è finalmente disponibile in versione digitale in italiano oltre che in tedesco, francese, portoghese e presto anche in spagnolo. “Afghanistan, fortezza della cannabis” è disponibile su www.wiseup-photo.com, in cui trovate anche la copia firmata e numerata con cartolina e segnalibro in omaggio.