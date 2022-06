La natura, che continuiamo a distruggere a nostro discapito, è per l’uomo una medicina potentissima. Sono diversi i paesi in cui i medici hanno iniziato a prescrivere regolari immersioni nella natura per curare fastidi o malanni veri e propri. Dalle semplici passeggiate allo sport outdoor, la vita all’aria aperta è una risorsa preziosa per il corpo e per la mente!

Per questo l’Adventure Outdoor Fest in Toscana è un appuntamento da non perdere. La nona edizione è in programma dal 29 Giugno al 3 Luglio 2022 a San Marcello Piteglio (Pt), un’occasione per scoprire la bellezza della Montagna Pistoiese e vivere emozionanti avventure.

Una festa vera e proprio per gli amanti del trekking, in particolare dei trail runners, e degli appassionati di arrampicata e degli slackliners che avranno la possibilità di provare le numerose linee (midline, waterline, longline) installate in tutta l’area, sopra il laghetto e sul torrente Lima, mentre i meno esperti potranno mettersi alla prova sulle slackline nel parco, dove verranno organizzati anche corsi per principianti.

Ci sarà spazio anche per lo yoga e la meditazione e per laboratori per bambini.

Sono tante le attività che è possibile scoprire sul sito dell’Adventure Outdoor Fest, un evento interessante anche solo per chi desidera passare del tempo di qualità all’aperto in compagnia di atleti, esploratori, giornalisti che racconteranno le loro esperienze. Tra questi anche il direttore di Dolce Vita, Matteo Gracis, che presenterà il suo ultimo libro Manuale di sopravvivenza per essere umani che si sentono alieni.

L’ingresso nel Villaggio del Festival è gratuito e oltre ai vari stand i visitatori troveranno un’area olistica con trattamenti e massaggi, un mercatino con abbigliamento, libri, prodotti artigianali, biologici ed eccellenze locali, con la possibilità di degustare alcune prelibatezze gastronomiche.