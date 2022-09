Acquista i prodotti Rossmary anche online

Leader nella produzione e commercializzazione di prodotti alla canapa e infiorescenze, l’azienda agricola Rossmary di Sanremo offre prodotti ai massimi standard qualitativi, tutti perfettamente conformi alle norme in vigore nel nostro Paese.

Rossmary opera in maniera rispettosa e sostenibile nei riguardi dell’ambiente in un territorio, quello ligure, che offre tutte le caratteristiche per la produzione di un prodotto unico e naturale al 100%.

Oltre alla produzione e vendita online di prodotti alla canapa, Rossmary offre anche una linea cosmetica a base di olio di canapa e alcuni gadget, come accendini e felpe con il logo dell’azienda.

I prodotti Rossmary possono essere acquistati direttamente su www.rossmary.it. Le spedizioni saranno effettuate in pacchi anonimi con all’interno un regolatore di umidità, al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto. Raccomandiamo tuttavia di controllare l’imballo al momento stesso del ricevimento e di rifiutare la consegna qualora risultasse danneggiato.

Gli ordini ricevuti prima delle 12:00 vengono evasi il giorno stesso, quelli ricevuti dopo verranno inviati il giorno lavorativo successivo. Le spese di confezionamento sono incluse nel prezzo, mentre le spese di spedizioni sono di 6 Euro per l’Italia, tranne isole e zone disagiate dove è di 14 Euro, e di 15 Euro per il resto d’Europa, a meno che il valore dell’ordine non superi gli 80 Euro per l’Italia e i 100 per il resto d’Europa, in questo caso la spedizione è gratuita.

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o di debito, e in questo caso avverrà tramite il circuito Paypal, oppure tramite bonifico bancario. Nel caso del bonifico l’ordine sarà spedito solo dopo il ricevimento dell’accredito, con un tempo massimo di tre giorni, oltre i quali l’ordine sarà annullato.