Acquista donando con Mister Canapa

Mister Canapa da sempre guarda al rispetto per l’ambiente utilizzando imballi e packaging sostenibili. Ora il nostro impegno aumenta con due bellissimi progetti a sostegno di associazioni non profit coinvolgendo la nostra clientela.

Il primo progetto a cui ci siamo uniti è quello di TrustMeUp, una piattaforma dove gli utenti sono ricompensati grazie alle loro donazioni. L’utilizzo della piattaforma è estremamente semplice: ti basterà fare una donazione a un’associazione o progetto non profit a tua scelta e verrai ricompensato al 100% con sconti chiamati PAC (1 Euro = 1 PAC) che possono essere utilizzati all’interno della galleria commerciale, quindi anche sul nostro e-commerce, permettendo di ottenere sconti su tutti gli acquisti effettuati. Un nostro progetto di cui siamo molto orgogliosi, invece, è quello dei Weed Coin. Si tratta di buoni sconto sotto forma di banconota in taglia da 10, 25 e 50 euro dove una parte viene utilizzata come sconto e una parte viene donata. Nello specifico: per il taglio da 10 euro, 9€ di sconto e 1€ donato; per il taglio da 25 euro, 22,50€ di sconto e 2,50€ donati; per il taglio da 50 euro, 45€ di sconto e 5€ donati.

Le donazioni verranno effettuate all’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica che collabora e sostiene l’associazione Meglio Legale che a sua volta promuove iniziative e dibattiti per la legalizzazione della cannabis.

I Weed Coin sono stati distribuiti in occasione della nostra festa del 15 settembre, li trovi in giro per Milano e come gadget nei nostri ordini.

