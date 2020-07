A Los Angeles arriva la “Stoned pizza”, con 320 milligrammi di THC

Si chiama “Stoned pizza“, conterrà 320 milligrammi di THC in totale, 40 milligrammi per fetta, è sarà possibile gustarla a Los Angeles a partire dal prossimo autunno.

Come scritto da High Times, probabilmente sarà la maniera per provocare la fame chimica e saziarla allo stesso tempo. L’idea è si Chriss Barret, il fondatore del brand, che ha già proposto la pizza altri edible a scopo terapeutico nello stato di New York e nel New Jersey. “Circa quattro anni fa, ho iniziato a fare cene a base di cannabis qui a New York, cose come bistecche, aragoste, cene a base di gamberetti”, racconta infatti sottolineando che la pizza, invece, è stata una creazione inventata per le sue cene, che poi ha perfezionato nell’arco dei 3 anni successivi.

Il menù non si limiterà alla pizza, ma comprenderà anche altre portate a base di cannabis, come le ali di pollo, oltre a bevande e dessert, tra cui cheesecake, biscotti e brownies. “Abbiamo anche la pizza vegana, così nessuno viene lasciato fuori. Tutti si sballano”, ci tiene a puntualizzare.

Attualmente sta cercando fondi per il progetto, visto che nei suoi piani il passo successivo sarebbe quello di lanciare una catena di hamburger, naturalmente con aggiunta di THC. Per contribuire ad alimentare questa crescita, l’azienda sta attualmente cercando investitori che siano stati vittime della politica antidroga in una sorta di programma di equità sociale. “Ci stiamo aprendo a tutte le persone che sono state vittime della guerra alla droga e che stiamo cercando di investire con noi per restituire loro qualcosa”, spiega infatti Jack Thriller, giovane protagonista della standup comedy americana e ambasciatore del marchio.