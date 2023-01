I 5 casi di greenwashing più clamorosi del 2022

Fare greenwashing sta diventando sempre più rischioso per aziende e organizzazioni che, scoperte, devono poi affrontare azioni legali per aver esagerato o falsificato le proprie credenziali di sostenibilità. Le leggi si fanno più stringenti e i decisori politici più attenti.

Analizzando i messaggi e la comunicazione delle aziende Eco business, un media indipendente con sede a Singapore, ha trovato ben 18 casi clamorosi di greenwashing nell’anno appena concluso. Noi ve ne proponiamo 5.

Big Oil fa più dichiarazioni che investimenti in sostenibilità

Le aziende del comparto dei combustibili fossili sono considerate specialiste di greenwashing. Uno studio di InfluenceMap svela che nel 2021 sei comunicazioni pubbliche su 10 di ExxonMobil, Shell, Chevron, BP e TotalEnergies evidenziano gli impegni delle aziende per contrastare i cambiamenti climatici. Ma solo il 17% dei loro investimenti nello stesso periodo è stato destinato alle energie rinnovabili.

Il verde va di moda

A luglio è stato un tribunale federale di New York a citare in giudizio il colosso della fast fashion H&M per aver tentato di ingannare i consumatori con una linea di abbigliamento che presentava “schede di valutazione ambientale” nelle etichette per informare dell’effettiva sostenibilità dei capi. Ma secondo un’autorità di regolamentazione olandese le informazioni contenute sulle etichette non corrispondevano alla realtà.

A novembre il marchio è stato nuovamente citato in giudizio per affermazioni altrettanto ingannevoli sulla sua collezione “Conscious Choice”. Non basta usare cotone biologico per definirsi sostenibili…

Pulire gli oceani o la propria immagine?

The Ocean Cleanup è una fondazione il cui scopo è sviluppare tecnologie per pulire gli oceani dalla plastica. È stata fondata nel 2013 dall’olandese Boyan Slat, ex studente di ingegneria aerospaziale, accusato, a febbraio scorso, di aver messo in scena in un video spazzatura di plastica trascinata fuori dall’oceano. I rifiuti recuperati sembravano sospettosamente puliti per essere materiale che galleggiava in mare da anni. Nessuna traccia di biofouling, le incrostazioni che abitualmente ricoprono i materiali che restano in mare a lungo. Slat ha dichiarato che la plastica era quasi immacolata perché quella parte dell’Oceano Pacifico è povera di nutrienti e di luce ultravioletta, il che avrebbe impedito agli organismi di crescere su di essa.

Il “deforestation tour” dei Coldplay

L’impatto degli spettacoli dal vivo, e in particolare dei concerti, è ormai cosa nota. E sono diversi gli artisti che si interrogano su come ridurlo, quali azioni intraprendere, come agire. Il tour mondiale di Music of the Spheres dei Coldplay è stato pensato per includere “iniziative di sostenibilità”: una pista da ballo cinetica che sfrutta l’energia della folla, una app che fornisce consigli di viaggio ai frequentatori dei concerti. L’obiettivo della band inglese è ridurre le emissioni del 50% rispetto ai loro ultimi spettacoli.

Ma i fan non hanno gradito la partnership con l’azienda petrolifera finlandese Neste che dichiara di essere la principale produttrice mondiale di biocarburanti. Obiettivo: ridurre l’impatto dei voli della band. Ma secondo uno studio di Friends of the Earth, i fornitori di olio di palma dell’azienda hanno abbattuto 10mila ettari di foresta tra il 2019 e il 2020.

L’unico modo per volare responsabilmente è non volare

Lo studio legale attivista ClientEarth ha citato in giudizio a maggio la compagnia aerea olandese KLM per una campagna pubblicitaria che, a suo dire, dà una falsa impressione della sostenibilità dei suoi voli e dei suoi piani per ridurre l’impatto sul clima. La campagna “Vola responsabilmente” di KLM sostiene che la compagnia aerea raggiungerà l’obiettivo delle emissioni nette zero entro il 2050 e che intende utilizzare carburante sostenibile e aerei elettrici a partire dal 2035. Ma ClientEarth afferma che KLM sta violando la legge europea sui consumatori ingannandoli, poiché l’industria dell’aviazione non può raggiungere la decarbonizzazione senza ridurre la frequenza dei viaggi aerei.

Estratto da Valori.it