5 app per grower

Come nel caso delle app per il fitness o la dieta, anche i grower possono contare su diverse applicazioni che consentono di personalizzare al massimo l’esperienza della coltivazione e non solo avvalendosi di una serie di preziose indicazioni step by step. Tenendo conto della posizione geografica e del livello di esperienza del grower, queste app sono state pensate per permettervi di ricreare le condizioni di crescita ottimali per le piante e per raggiungere buoni risultati.

Eccone alcune da provare:

– Botana: una delle più complete applicazioni sul mercato.

– Grow with Jane: molto apprezzata dai coltivatori principianti.

– BudLabs: l’app giusta per chi coltiva in idroponica. In particolare, calcola i nutrienti, un’indicazione che può far risparmiare molto tempo.

– Grower helper: permette di registrare piante, fertilizzanti e spray, aggiungere foto per tenere traccia dei progressi, impostare promemoria per attività e monitorare le condizioni ambientali. Disponibile per dispositivi Android e iOS.

– SuperGreenLab: oltre a tenere sotto controllo temperatura, umidità e ventilazione, è perfetta per trovare alternative economiche e efficaci che rispondano alle esigenze del grower. Ad esempio funge da guida per trasformare scatole di cartone, armadi e mobili in disuso in spazi di coltivazione lontani da sguardi indiscreti.