Oggi è il 420, la festa mondiale della cannabis

Il 4/20, ossia il 20 aprile, è considerata la giornata internazionale della cannabis, festeggiata da tutti i consumatori che non perdono occasione per organizzare feste, spesso illegali, in cui ci si ritrova per fumare della buona ganja. Ma perché 420?

Da codice impiegato dalla polizia americana per le operazioni legate alla cannabis alla celebrazione di Bob Marley, sono diverse le teorie che girano attorno a questa combinazione numerica divenuta simbolo indiscusso della comunità cannabica, ma la versione ufficiale è una sola ed è vecchia di oltre mezzo secolo.

LA VERA ORIGINE DEL 420

Siamo nell’autunno del 1971, in California, di preciso alla San Rafael High School. Qui un gruppo di cinque ragazzi noti come “Waldos”, per l’abitudine di ritrovarsi nei pressi di un muro (wall) della scuola, vennero a sapere che un ufficiale della Guardia Costiera aveva coltivato una piantagione di cannabis nelle vicinanze di Point Reyes.

Muniti di mappa ed euforici quanto mai per la scoperta appena fatta, i cinque amici si diedero appuntamento al termine delle lezioni, precisamente alle 4:20 sotto la statua di Louise Pasteur, il chimico francese del XIX secolo, dove si accesero uno spinello e iniziarono a pianificare la loro ricerca del giardino proibito.

Ricerca che si rivelò ben presto un buco nell’acqua. Nonostante ciò, il gruppo si ritrovò per settimane, giorno dopo giorno, sempre alla stessa ora e, a bordo di una vecchia Chevrolet Impala del 1966, partivano verso Point Reyes sbuffando marijuana per tutto il tragitto.

Il tesoro non vide mai la luce, forse perché mai esistito, ma i Waldos avevano coniato a tutti gli effetti un nuovo codice, che entrò prepotentemente nel loro slang per fare riferimento a tutto ciò che riguardasse la cannabis, anche per nascondere la loro abitudine ad insegnati e genitori. Nel 2000, uno dei ragazzi dichiarò infatti al San Francisco Chronicle: “Inizialmente si trattava solamente di uno scherzo, ma poi assunse molteplici significati, come ‘hai qualcosa?’ oppure ‘ti sembro fuso?’”.

IL SUCCESSO GLOBALE DEL 420

Con tutta probabilità la leggenda del 420 sarebbe morta sul nascere se non fosse stato per il fratello maggiore di Dave Reddix, un membro dei Waldos, che era molto amico a Phil Lesh, il bassista dei Grateful Dead, l’oramai famosissima rock band statunitense.

Tanto amici che i ragazzi andavano spesso a trovare la band nella loro sala prova in Front Street a San Rafael, passavano del tempo insieme e fumano qualche canna, ripetendo continuamente “Hey, 420”, come era loro solito.

Quasi in maniera spontanea i Grateful Dead appresero questo codice, che con loro esplose nei successivi 35 anni passati a girare il mondo, così diffondendosi a macchia d’olio prima nei backstage dei concerti e poi nella comunità degli stoner, che ben presto iniziarono ad impiegarlo, arrivando fino ai giorni nostri.

Un simbolo che è molto più di un simbolo: una ricorrenza, un appuntamento fisso, un inno alla disobbedienza, un momento di spensieratezza, una luce di speranza che va a legare ogni persona, consumatore o meno, che confida nelle incredibili capacità di questa pianta.

COME VIENE FESTEGGIATO IL 420 OGGI

Dal 1971 di tempo ne è passato e la crescente accettazione della cannabis ha rivoluzionato anche i festeggiamenti del 420, prima non autorizzati e spesso interrotti dall’irruzione delle forze dell’ordine.

Solo dal 2018 infatti, dopo che la California ha legalizzato la marijuana, il 420 Hipple Hill, la celebrazione cannabica che si tiene ogni 20 aprile a Sharon Meadows nel Golden Gate Park da diversi decenni, si è svolta in collaborazione con alcuni sponsor e dipartimenti della città.

Stessa cosa per il 420 Hipple Hill 2023 di quest’anno: un evento libero e aperto alla comunità, che attrae sempre migliaia di persone da tutto il mondo volte a solennizzare il consumo di cannabis.