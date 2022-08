3 itinerari per scoprire l’Europa in Interrail

Cinquant’anni anni fa l’Interrail ha dato vita a una rivoluzione nel mondo dei viaggi. Tanto per cominciare ha aperto e unito l’Europa ancora prima di altre importanti invenzioni ed evoluzioni del mercato come il programma Erasmus dell’Unione Europea o l’avvento delle compagnie aeree low cost. Nel corso dei decenni, poi, è diventato un vero e proprio movimento culturale, che ha ispirato le giovani generazioni a uscire dalla propria comfort zone e a viaggiare liberamente, seguendo le proprie curiosità.

Quando venne lanciato, nel 1972, il pass Interrail consentiva ai giovani fino ai 21 anni di esplorare 21 Paesi in treno con un solo biglietto ferroviario lungo l’arco di un mese. L’obiettivo dichiarato era quello di rimuovere le barriere a vantaggio dell’esplorazione flessibile del Vecchio Continente e il suo successo fu immediato.

Nel corso del suo mezzo secolo di storia ha permesso a oltre 10 milioni di persone di viaggiare in treno in tutta Europa, evolvendosi continuamente: oggi esistono biglietti che consentono di viaggiare in treno anche per tre mesi consecutivi fra 33 Paesi, anche oltre i confini dell’Unione, per esempio in Turchia, Montenegro, Norvegia o Bosnia ed Erzegovina. Sul portale Interrail.eu è possibile consultare tutte le tratte disponibili su ferro e, in cinque casi, via mare, così come le compagnie aderenti, che sono oltre quaranta fra pubbliche e private. Inoltre, già dal 1998, può essere acquistato da viaggiatori di tutte le età, anche per famiglie e over 60.

COME FUNZIONA IL PASS PER L’EUROPA

Nella sua “Storia meravigliosa dei viaggi in treno”, il giornalista svedese Per J. Andersson registra come “il dibattito sull’impatto ambientale degli spostamenti in aereo” abbia riportato il treno al centro dell’immaginario sul viaggio.

Il treno è a tutti gli effetti l’alternativa più sostenibile che abbiamo nel settore dei trasporti – per dare un’idea: il 90% di emissioni di CO2 in meno rispetto a un viaggio aereo, con l’ulteriore vantaggio di arrivare fino nel centro delle città – e l’Europa ha deciso di puntare su questa infrastruttura per ridurre le emissioni entro il 2050 in linea con l’Accordo di Parigi.

Non è quindi casuale che lo stesso Interrail abbia di recente trovato nuovo slancio grazie alla partnership con la Commissione UE all’interno del progetto Discover EU rivolto a chi compie 18 anni. Il programma è stato finanziato fino al 2026 con 300 milioni di euro che si traducono in biglietti di viaggio gratuiti per i neomaggiorenni. L’ultima edizione, per esempio, ne ha distribuiti ben 70mila.

Per chi di anni ne ha di più, un’idea dei costi è la seguente: un Global Pass, che consente di fare un viaggio di andata e ritorno nel proprio paese di residenza, costa 335 euro. Include 7 giorni di viaggio da usare nell’arco di un mese. Il più completo, da tre mesi ininterrotti, costa invece 902 euro. Un pass per circolare solo in Italia, infine, costerebbe circa 700 euro a una famiglia composta da due over 28 e un bambino fino a 11 anni (i pass relativi ai singoli paesi non sono infatti acquistabili senza includere un giovane nel gruppo, tranne alcune eccezioni).

IDEE DI VIAGGIO

L’Europa ha infiniti posti da scoprire e, come dimostrano le tre proposte a seguire, farlo a bordo di un treno è un’ottima opzione, slow, divertente, low cost e gentile verso l’ambiente.