Il Cannabis Business Expo and Conference si svolgerà da venerdì 15 a sabato 16 settembre 2023 a Dortmund, in Germania, in occasione della concomitante InterTabac, la più grande fiera B2B del mondo per l’industria del tabacco e del vape.

La fiera dedicata alla cannabis, giunta alla terza edizione, quest’anno per la prima volta si svolgerà in contemporanea con la fiera annuale dedicata ai prodotti del tabacco e dello svapo, segno evidente che la Germania, che sta mettendo a punto il suo modello di legalizzazione della cannabis, tasta il terreno rispetto alla soluzione che presto potrebbe attuare per il suo mercato.

Il focus di questa edizione sarà proprio sulla recente apertura alla legalizzazione della cannabis in Germania, e sul più ampio mercato legale del THC e della canapa in tutta Europa.

Ci saranno 3 palchi in cui saliranno numerosi relatori di spicco che discuteranno di temi attuali e trasmetteranno le loro competenze ed esperienza nel settore. Il fulcro centrale sarà proprio sull’imminente legalizzazione per uso ricreativo in Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Repubblica Ceca, Malta e Lussemburgo, e come l’industria europea della cannabis dovrebbe posizionarsi e costruirsi.

Inoltre ci sarà anche una grande area espositiva in cui circa 100 aziende di settore presenteranno i loro prodotti e servizi innovativi, e anche un CB Lounge ovvero uno spazio per conversazioni indisturbate.

Per tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione, come azienda o come visitatore, consultate il sito dell’evento: www.cb-net.com.