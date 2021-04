10 motivi per legalizzare la Cannabis in Italia

Di motivi, per legalizzare la Cannabis, ce ne sarebbero centinaia. In questo articolo e abbiamo riassunto i 10 più importanti (versione video in fondo al testo).

Di motivi, per legalizzare la Cannabis, ce ne sarebbero centinaia. Ma soprattutto, non ce n’è nemmeno uno per NON legalizzarla. E allora basta con i pregiudizi, con l’ignoranza e il proibizionismo. Adesso è arrivato il momento di legalizzare o meglio, liberare questa pianta una volta per tutte!

(con la collaborazione e il contributo di Mario Catania)

