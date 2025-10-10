EventiIn evidenza

10 anni di Sir Canapa, Milano festeggia!

Il prossimo 25 ottobre a Milano si festeggia la pianta delle meraviglie da Sir Canapa

Sir Canapa 10 anniIl prossimo 25 ottobre Milano festeggia i primi 10 anni di Sir Canapa con una giornata all’insegna della pianta delle meraviglie.

Era il 2015 quando Marco Russo, fondatore e titolare dell’azienda, inaugurò il concetto di hemp shop in Italia, allargando a tutti i settori che abbracciano la canapa (Seed shop, growshop, headshop, alimenti e bevande, tessuti, cosmetica). Il nome SIR è l’acronimo dei termini SATIVA, INDICA, RUDERALIS, ovvero le tre principali specie di cannabis conosciute, proprio per indicare la centralità della canapa nel concept dell’attività.

E le parole dette all’inaugurazione di dieci anni fa, che uniscono all’attivismo l’amore per questa pianta, sono ancora oggi di attualità: “L’obiettivo di Sir Canapa è proprio quello di dare un contributo lanciando segnali di pro legalizzazione, di sensibilizzazione, divulgando ed educando le persone al corretto multiuso di questa pianta”.

10 ANNI DI SIR CANAPA: FESTA, MUSICA E SORPRESE

Oggi Marco Russo rilancia: “Siamo felici di aver raggiunto questo traguardo, che per noi è un nuovo punto di partenza. Invitiamo tutti i sostenitori di questa pianta meravigliosa a venire a festeggiare insieme a noi per mandare anche un messaggio al governo: lavoriamo nella legalità e il settore non si ferma”.

L’appuntamento per la festa è nella sede del negozio milanese in viale Umbria 41 a partire dalle 10.30 di mattina per proseguire fino alle 23, tra cibo, gadget e sorprese che saranno svelate durante la giornata.

Alle 16.30 l’avvocato Lorenzo Simonetti sarà presente per fare il punto della situazione giuridico-legislativa in un incontro che sarà moderato dal nostro giornalista Mario Catania.

Per tutta la durata dell’evento, di cui Dolce Vita è media partner, saranno regalate ai partecipanti 200 piante ornamentali in fase vegetativa.

Dalle 18 inoltre un food truck all’esterno del negozio preparerà una focaccia di Recco con farina di canapa, condita con pesto alla canapa. Alla stessa ora è previsto l’inizio di uno showcase che vedrà esibirsi il producer Big Joe e il rapper Jack The Smoker.

